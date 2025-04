Budowane za miliony, dziś bezużyteczne. Te autostrady prowadzą w szczere pole

Autostrady to zawsze kosztowne inwestycje. Dlatego niezwykle dziwi fakt, że w niektórych krajach są one porzucane, i to w trakcie budowy. Okazuje się, że istnieje wiele dróg prowadzących dosłownie donikąd. Kilka z nich znajduje się nawet w Europie. Czas przyjrzeć im się nieco bliżej i poznać ich historię.

REKLAMA

Stany Zjednoczone – królestwo dróg donikąd

W samych Stanach Zjednoczonych można znaleźć mnóstwo niedokończonych inwestycji. Świetnym tego przykładem jest Bridge to Nowhere. Znajduje się w Kalifornii i miał być elementem infrastruktury autostrady prowadzącej przez góry. Pomysł jednak porzucono, lecz sam most udało się dokończyć. Teraz stał się atrakcją turystyczną i prowadzi dosłownie donikąd.

Kolejnym przykładem z USA jest Pennsylvania Turnpike, gdzie jeden z odcinków autostrady został po prostu porzucony i zamknięty ze względu na przestarzałe technologie. Wszystko było spowodowane brakiem funduszy na pełną modernizację. W skład kompleksu wchodzą tunele, które są od czasu do czasu odwiedzane przez poszukiwaczy przygód.

Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych pojawiają się też drogi zaznaczone na mapie, ale tak naprawdę nieistniejące. Wynika to z faktu, że zostały one w teorii ukończone, ale nieotwarte z różnych powodów. Przykładowo autostrada w Baltimore była niemal gotowa, ale prace przerwały protesty okolicznych mieszkańców.

Autostrady donikąd w Europie. Gdzie takich szukać?

Jeśli chodzi o Europę, to kilka dróg donikąd można znaleźć w Niemczech. Powodem są przemiany polityczne, jakie zaszły w tym kraju na przestrzeni lat. Oczywiście wiąże się to z upadkiem Muru Berlińskiego i zjednoczeniem Niemiec. Wcześniej zaplanowano wiele inwestycji mających na celu lepsze skomunikowanie podzielonego państwa. Później większość z nich przestała mieć jakikolwiek sens. Dlatego teraz niektóre trasy u naszych zachodnich sąsiadów prowadzą w pole.

Zobacz także: Prawa fizyki złamane? Tutaj samochody same wjeżdżają pod górkę. Anomalia jest też w Polsce

W wyniku kryzysu finansowego w 2008 roku Hiszpania także może pochwalić się opuszczonymi odcinkami autostrad. Idealnym przykładem jest AP-41, który miał połączyć Madryt z Toledo. Pierwotnie zakładano, że kraj będzie stać na taki wydatek, ale szybko okazało się, iż jest inaczej. Brak pieniędzy spowodował porzucenie oryginalnego projektu i stworzenie nowego — generującego mniejsze koszty i trasę wyznaczono na nowo.