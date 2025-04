Sprzedaż samochodów tej marki spadła na początku roku o połowę. Mimo to badanie wykazało, że dalej są to najchętniej kupowane elektryki w Polsce. Od stycznia do końca marca zarejestrowanych zostało aż 899 sztuk. Jak wszyscy zapewne pamiętamy, jest to kontrowersyjny producent, o którym było głośno we wszystkich mediach.

Po działaniach Elona Muska, użytkownicy portali społecznościowych, takich jak X, Instagram i Facebook, zaczęli bojkotować Teslę. Pojawiło się również wiele filmików związanych z tym działaniem. Oburzenie jego zachowaniem było widać również na ulicach. Właściciele Tesli zaczęli naklejać sobie na tył samochodu różne naklejki, zaczynając od "kupiłem to zanim Elon oszalał" aż po "ta Tesla nie popiera faszystów". Zdarza się również, że właściciele zmieniają znaczek samochodu na inną markę.

Tesla liderem na rynku elektryków w Polsce. Kto depcze jej po piętach?

Następna w zestawieniu pojawia się KIA, której dwa modele uplasowały się w TOP 5 najchętniej wybieranych modeli w Polsce. Kolejny jest Mercedes, któremu coraz lepiej idzie. Dacia znalazła się na czwartym miejscu, prawdopodobnie za sprawą modelu Spring, który jest jednym z najtańszych elektryków. Hyundai, mimo ilości modeli, jest dopiero na piątym miejscu.

Chińskie elektryki nie trafiły nawet do TOP 10. Nie dały rady również marki takie jak Renault i Volkswagen

Marki takie jak MG, BYD i Leapmotor dalej nie są często spotykane na ulicach. W ciągu trzech miesięcy BYD sprzedał w sumie 233 samochody, elektryki i hybrydy plug-in. Ludzie zazwyczaj decydują się na zakup chińskiego pojazdu wtedy, kiedy jest tańszy niż samochody europejskiej konkurencji. Żaden z nich jednak do tanich nie należy.

Samochody elektryczne stopniowo zwiększają swój udział na rynku

W ciągu kwartału kupiono 5 107 aut czysto elektrycznych. Jest to wzrost aż o 22 procent. W tym momencie, na dziesięć samochodów, aż trzy są elektrykami. Zarejestrowano również 5 783 PHEV, czyli hybryd ładowanych z gniazdka i dwa auta na wodór. Wysoka pozycja Tesli jest już standardem, ich sprzedaż bardzo spadła, jednak w świetle ostatnich wydarzeń nie spodziewałam się takiego wyniku. W szczególności, że słychać głosy, mówiące, że "nikt jej nie kupuje".