Taka "zebra" to nie przejście dla pieszych. Drogowcy likwidują je w całej Polsce

W wielu miastach na drogach rowerowych spotkać można wymalowane pasy. Dla wielu jest to jasna sugestia, że w miejscu tym wytyczone zostało przejście dla pieszych. W związku z tym przechodnie bez dłuższej refleksji z nich korzystają, bo mają przeświadczenie o swoim pierwszeństwie. Niestety, od czasu do czasu dochodzi tam do różnych sprzeczek pomiędzy rowerzystami a pieszymi, a niekiedy nawet do potrąceń.

Pasy na drodze dla rowerów. Czy jest to przejście dla pieszych?

Zgodnie z definicją zawartą w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszły w życie 21 września 2022 roku, przejściem dla pieszych jest powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczona do przekraczania tych części drogi przez pieszych, która oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi. Warto podkreślić tutaj słowo "znakami". Co może niektórych zaskoczyć, wymalowanie samych pasów, które w istocie są znakiem poziomym P-10, nie wystarczy, by dane miejsce można było traktować jak przejście dla pieszych. Musi mu towarzyszyć pionowy znak D-6, a więc niebieski znak informacyjny z symbolem sylwetki pieszego.

"Miejsce, w którym na nawierzchni drogi jest namalowana zebra, czyli znak poziomy P-10, ale nie ma znaku pionowego D-6, nie stanowi formalnie przejścia dla pieszych" - stwierdza w wypowiedzi udzielonej redakcji wyborcza.pl rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska. Przedstawicielka resortu podkreśla, że przejście musi być oznakowane kompletem znaków. "[...] wtedy nie ma znaczenia, czy przejście jest usytuowane na drodze, czy na drodze dla rowerów. W takim miejscu kierujący pojazdem jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście i znajdującemu się na nim" - stwierdza Szumańska.

Przejście dla pieszych na drodze dla rowerów. Samorządy wycofują się z rozwiązania

Dlaczego jednak w pierwszej kolejności zdecydowano się umieszczać - jak się okazało mylące - oznakowanie? Pomysłodawcy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę rowerzystów i pieszych, by w takich miejscach zachowywali ostrożność. Niestety, po ostatnich zmianach w przepisach dających przechodniom pierwszeństwo na przejściach zrodziło to pewne praktyczne problemy.

Przez to, że pasy na drogach dla rowerów wzbudzały niepotrzebne zamieszanie wśród niechronionych uczestników ruchu, wiele samorządów postanawia je usuwać. "Po zmianie przepisów nadających pierwszeństwo pieszym zbliżającym się do przejścia całkowicie odstąpiono od stosowania tego typu rozwiązań i jest ono sukcesywnie likwidowane. W latach wcześniejszych malowanie znaków P-10 miało sygnalizować rowerzystom miejsce przecinania się potoków ruchu rowerowego i pieszego. Obecnie nie jest to rozwiązanie dostatecznie czytelne i zrozumiałe" - stwierdza Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu. Do podobnych wniosków doszli samorządowcy w pozostałych polskich miastach, którzy sukcesywnie porządkują oznakowanie.

Zamiast mylących pasów przejścia sugerowane. Piesi muszą mieć się na baczności

Co ciekawe, w coraz częściej zamiast pasów tworzy się przejścia sugerowane. Główną różnicą jest to, że w takich punktach nie umieszcza się znaków drogowych, a samo istnienie takich przepustów jest właśnie sugerowane przez rozwiązania infrastrukturalne m.in. obniżone krawężniki. Co więcej, nie obowiązuje tam zasada pierwszeństwa pieszych przed pojazdami.

Takie rozwiązanie stosowane jest m.in. w Lublinie i jak pokazała praktyka, sprawdza się ono koncertowo. "Na drogach rowerowych w Lublinie pierwszeństwo na przejściu sugerowanym posiada kierujący rowerem. Do tej pory nie zaobserwowaliśmy, aby istniejące oznakowanie prowadziło do sytuacji lub zdarzeń niebezpiecznych. Nie docierały do nas również żadne sygnały w tym zakresie" - stwierdza Anna Czerwonka z kancelarii prezydenta Lublina.