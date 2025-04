W całej Polsce trwa ROADPOL Speed Operation. Największa akcja kontroli prędkości już dziś

Już dzisiaj polska policja rozpoczyna akcję ROADPOL Speed Operation, która koordynowana jest przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego. Akcja potrwa do niedzieli 13 kwietnia. W tym czasie kierowcy będą musieli baczniej niż zwykle zwracać uwagę na ograniczenia prędkości - stróże prawa nie przewidują taryfy ulgowej. W końcu chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. "Tegoroczna edycja skupia się nie tylko na egzekwowaniu prawa, ale przede wszystkim na edukacji i ratowaniu życia. ROADPOL podejmuje działania, które przypominają, że przestrzeganie ograniczeń prędkości to nie tylko wymóg prawny, ale realna troska o bezpieczeństwo innych" - stwierdzają przedstawiciele wydziału ruchu drogowego KWP w Radomiu.

Już dzisiaj wielka policyjna akcja. W ruch pójdą fotoradary i nieoznakowane radiowozy

Policjanci będą mierzyć prędkość w każdy dostępny sposób. Zarówno statycznie, czyli w punktach, gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierowców, jak i dynamicznie, a więc z użyciem radiowozów wyposażonych w wideorejestratory. Co więcej, na drogi wyjadą również nieoznakowane pojazdy, które spotkać będzie można na m.in. wylotówkach miast. W akcję zaangażowane będą również policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym wybrykom na drodze.

Mimo że akcja skupiona jest na pomiarach prędkości, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie, które odstaje od prawnej normy. Mowa o m.in. niedostosowaniu się do znaku STOP, nieustępowaniu pierwszeństwa pieszym i innym uczestnikom ruchu itd. "Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności" - dodają stróże prawa.

Mandaty za przekroczenie prędkości

Każdy kierowca, który postanowi przekroczyć prędkość, musi liczyć się z ryzykiem dostania stosownego mandatu. Zależnie od stopnia przekroczenia ich wysokość waha się od 50 do nawet 2500 zł. Zdecydowanie dotkliwszymi mogą okazać się jednak punkty karne. Dla przypomnienia - otrzymanie 24 pkt oznacza utratę prawa jazdy. Tak prezentuje się aktualny taryfikator:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h - mandat 50 zł i jeden punkt karny,

o 11–15 km/h - mandat 100 zł i dwa punkty karne,

o 16–20 km/h - mandat 200 zł i trzy punkty karne,

o 21–25 km/h - mandat 300 zł i pięć punktów karnych,

o 26–30 km/h - mandat 400 zł i siedem punktów karnych,

o 31–40 km/h - mandat 800 zł/ 1600 zł i dziewięć punktów karnych,

o 41–50 km/h - mandat 1000 zł/ 2000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h - mandat 1500 zł / 3000 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h - mandat 2000 zł/ 4000 zł i 14 punktów karnych,

o ponad 70 km/h - mandat 2500 zł/5000 zł i 15 punktów karnych.

Jak można zauważyć, w przypadku przekroczeń prędkości o ponad 30 km/h ustawodawcy określili dwie kwoty mandatu. Druga dotyczy popełnienia wykroczenia w warunkach recydywy. Jeżeli kierowca popełni je ponownie w ciągu dwóch lat, kwota mandatu ulega podwojeniu. Liczba punktów karnych pozostaje jednak na tym samym poziomie.