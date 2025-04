Motoryzacyjny obrazek Kuby to jednoznaczne skojarzenia, nieprawdaż? Zwykle to cudem utrzymywane przy życiu stare amerykańskie krążowniki szos oraz leciwe Łady. Moskwicze i UAZy. Tyle i aż tyle? Pora na zmianę przyzwyczajeń. Władze Kuby luzują obostrzenia, by unowocześnić park samochodów na wyspie i zwiększyć import nowoczesnych aut. A jest co nadrabiać.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Skoda Elroq RS. Elektryczny hot hatch w 2025 r.

Nowe przepisy (dekret 119/2024) z pakietu zapowiadanych reform weszły w życie w styczniu 2025 r. Tak oto Kuba wprowadziła ułatwienia dla importerów (także osób fizycznych), rejestrujących pojazdy oraz postawiła na rozwój elektromobilności i montowni. Skorzystali z niej przede wszystkim Koreańczycy (koncern Hyundai-Kia), Niemcy (Mercedes) i Chińczycy (rośnie oferta samochodów koncernu Dongfeng i Geely). Na wyspie uruchomiono nawet montownię różnych chińskich pojazdów elektrycznych (jednoślady, ryksze i małe auta segmentu A i B). A to nie wszystko. Interes zwietrzyli Rosjanie.

Nie tylko Łada. Inne auta z Rosji na Kubie

Rosja od lat zapewnia Kubie niewielkie dostawy samochodów. Do tej pory były to głównie różne modele Łady i Moskwicza (ze szczególnym uwzględnieniem odmian w wersji taxi), terenowe UAZy i dostawcze oraz ciężarowe GAZy. Wszystkie były produkowane (albo składane) w Rosji. Teraz czas na zmianę i prosty montaż na Kubie. Stąd w kwietniu uruchomiono próbny montaż terenowych UAZ Patriot (będzie także wersja pickup). Początki rosyjskiej montowni są dość skromne. Dziennie powstaje ledwie 6 samochodów, a Rosjanie planują produkcję ok. 1,5 tys. egzemplarzy (pełne moce produkcyjne zostaną osiągnięte nie wcześniej niż jesienią 2025 r.).

Kto kupi nowo zmontowane jak i importowane auta na Kubie? Wśród największych klientów są przede wszystkim wypożyczalnie, agencje turystyczne. Są i pierwsi nabywcy indywidualni. Jest ich jednak garstka, gdyż dla większości społeczności ceny pojazdów wciąż są na astronomicznym poziomie (i to mimo znaczących obniżek opłat po wejściu w życie nowego dekretu). Najtańsze modele Dongfenga wyceniane są na ponad 21 tys. dolarów. W przypadku Mercedesa próg wejścia to minimum 51 tys. dolarów. A ile trzeba będzie zapłacić za rosyjskiego UAZa? Według rosyjskich mediów szacowana cena to 29 tys. dolarów. Nietrudno zatem prognozować, że UAZy będą częściej widywane w państwowych firmach niż u osób prywatnych.