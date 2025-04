Zapłacisz kaucję za opony? Gminy domagają się zmian w prawie

Zgodnie z aktualnymi przepisami kierowcy, którzy chcą pozbyć się starych opon, mają trzy opcje - oddać je podczas wymiany w zakładzie wulkanizacyjnym, wyrzucić je w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) lub Mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (MPSZOK), albo skorzystać z punktu utylizacji odbioru śmieci wielkogabarytowych. Oczywiście najpopularniejsza jest pierwsza opcja, z której korzysta ok. 57 proc. zmotoryzowanych (dane firmy Oponeo). Reszta decyduje się na pozostałe rozwiązania. Niestety, rodzi to istotne problemy dla gmin, które odpowiadają za utylizację odpadów.

Samorządy domagają się zmian w przepisach. Zużyte opony są coraz większym problemem

Problemem jest fakt, że zużyte opony, które traktowane są w PSZOK-ach jako odpad wytwarzany w gospodarstwie domowym, wcale nie wliczają się do tzw. poziomów recyklingu. Są to minimalne wskaźniki odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, które każda gmina w Polsce musi osiągnąć w danym roku. Ich wysokość określana jest przez przepisy unijne i krajowe, a celem jest ograniczenie składowania śmieci i zwiększenie ponownego wykorzystania surowców.

W 2025 roku wymagany poziom recyklingu dla odpadów komunalnych wynosi aż 55 proc. Jeśli gmina nie wywiąże się z obowiązku, grożą jej poważne konsekwencje finansowe — w skrajnych przypadkach mogą to być kary sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych. Co więcej, gmina może zostać zobowiązana do podjęcia działań naprawczych i objęta nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Stąd też samorządy naciskają na zmianę przepisów.

"[...] gdy mówimy o obowiązkach gmin w zakresie zagospodarowania zużytych opon, to mówimy o odpadzie komunalnym, jednak gdy mowa o możliwości wykazania ich zbiórki do potrzeb spełnienia obowiązku z zakresu osiągania poziomu recyklingu, to już nie są odpadem komunalnym. To bardzo niekorzystne rozwiązanie dla gmin i kompletnie nielogiczna sytuacja prawna, tym bardziej że opony są przekazywane do zagospodarowania w procesie R3" - stwierdza Jacek Gursz, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski cytowany przez PortalSamorzadowy.pl.

W związku z tym palącym problemem Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski domaga się wprowadzenia zmian w przepisach. Mowa o nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Lokalne władze chcą, by do osiąganych przez gminy poziomów recyklingu wliczane były również zużyte opony.

Problem zużytych opon. Ekologia a producenci

Innym pomysłem na rozwiązanie problemu zużytych opon jest przerzucenie odpowiedzialności na producentów. "Odpowiedzialność powinna spaść na producentów, system gminny mógłby być zaangażowany do zbiórki tych opon, ale płacić za to powinni ci, którzy na tym zarabiają. Dzisiaj wygląda to tak, że za oddanie tony opon gmina czy reprezentująca ją spółka płaci ok. 400 zł, co wpływa na wysokość podatku śmieciowego. Można więc powiedzieć, że samotna emerytka, niemająca auta, w opłacie za odpady finansuje wymianę opon komuś, kto robi to raz w roku" - stwierdza Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, cytowany przez portalsamorządowy.pl.

Niestety, innym istotnym problemem jest też kwestia wyrzucania opon przez kierowców w przypadkowych miejscach - lasach, polach itd. Wiele osób nie ma pojęcia o tym, że może zostawić je np. we wspominanych PSZOK-ach. Co więcej, niektóre mniejsze firmy wulkanizacyjne zabierają od swoich klientów zużyte opony, jednak, zamiast poddać je recyklingowi, również pozbywają się ich w nielegalny sposób. Dominik Dobrowolski, podróżnik, ekolog i organizator licznych akcji sprzątania odpadów takich jak Cycling-recycling, Czysta Odra itd. wysuwa pomysł wprowadzenia systemu kaucyjnego. Dla przykładu kupujący płaciłby dodatkowe 25 zł za oponę, a kwota ta byłaby mu zwracana, gdy odda zużyte już ogumienie.

"Oczywiście, producenci, sprzedawcy staną okoniem, bo oni chcą sprzedawać i mieć święty spokój, ale jeżeli nie chcą kaucji, to może powinni więcej łożyć na recykling jako wprowadzający towar na rynek? Mówię o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Gdyby pieniądze od nich trafiły do samorządów, to można byłoby zwiększyć darmowe limity zbiórki w PSZOK-ach i w znacznym stopniu problem rozwiązać" - dodaje Dobrowolski.