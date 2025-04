Głuchołazy stają na nogi po powodzi. Powstanie nowy most

Nowy most nad przebiegającą przez miasto rzeką Białką Głuchołaską będzie jednoprzęsłowym obiektem łukowym o długości 52 m i szerokość 17 m z dwoma pasami ruchu i chodnikami. Taka konstrukcja mostu, ze względu na brak podpór w korycie rzeki, będzie zdecydowanie lepiej przystawała do wymagających warunków pogodowych, a przede wszystkim rwącego nurtu rzeki.

Jak tłumaczą drogowcy, wcześniejszy budowany obiekt (zniszczony w trakcie powodzi) był projektowany tak, żeby znieść przepływy wody, jakie przyniosła powódź z 1997 roku. Niestety, powódź z września 2024 roku pokazała, że rozwiązania wykorzystane w starym obiekcie były niewystarczające.

Plan nowego mostu w Głuchołazach. Fot,. GDDKiA

"Wodowskaz w Mikulovicach (po stronie czeskiej) w 1997 roku wskazał przepływ na poziomie 240 m3/s, a w 2024 roku wskazał przepływ na poziomie 430 m3/s, co przełożyło się na wyższy o ok. 1,5 m poziom rzeki w Głuchołazach w stosunku do poziomu z 1997 roku. Nowy most będzie jednoprzęsłowy, obiekt zapewniać będzie przepływ wody na poziomie z września 2024 r. i nie zostanie zerwany nawet w sytuacji, gdy woda przepływać będzie nad nim" - dodają przedstawiciele GDDKiA. Zgodnie z planem budowa mostu powinna zakończyć się w przyszłym roku.

Nowy most w Głuchołazach. Wizualizacja. Fot. GDDKiA

Walka ze skutkami wrześniowej powodzi. Ponad 400 mln złotych na niezbędne prace

Co oczywiste Głuchołazy to nie jedyna miejscowość, która musiała mierzyć się z zeszłoroczną powodzią. Do końca czerwca drogowcy planują wykonanie kolejnych 70 zadań o wartości blisko 5 mln zł, w których skład wchodzi m.in. naprawa uszkodzonych dróg, odmulanie rowów i przepustów, oczyszczanie elementów kanalizacji deszczowej, czy uzupełnianie ubytków skarp, poboczy i umocnień. Lista miejsc jest dość obszerna. Obejmuje ona m.in. Głubczyce, Mokre-Kolonia, Pietrowice Głubczyckie, Grobniki, Pietrowice, Wyszków Śląski, Niwnica, Wierzbięcice, Piorunkowice, Rudziczka, Niemysłowice, Prudnik, Trzebina, obwodnica Nysy, czy Skorogoszcz.

Co więcej, GDDKiA planuje przeprowadzenie również większych inwestycji, których celem będzie zarówno pełne usunięcie skutków powodzi, jak i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury. Zostanie ona przebudowana w taki sposób, aby była bardziej odporna na podobne zjawiska, które mogą się wydarzyć w przyszłości. Drogowcy planują m.in.przebudowę mostów na DK38 w Grobnikach, na DK40 w Głogówku i Głuchołazach, a także na DK46 w Kamienicy. Jak podsumowują przedstawiciele dyrekcji, na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego inwestycje pochłoną łącznie prawie 434 mln zł.