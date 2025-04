Polski oddział Toyoty postanowił sprawdzić, jak radzą sobie kierowcy z obsługą hybryd plug-in. Firma odczytała zatem dane z 1800 pojazdów, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy pojawiły się na drogach. Były to głównie C-HR`y, RAV-ki i Priusy. Zebrane w ten sposób dane brzmią mocno optymistycznie. Polacy ewidentnie potrafią grać w hybrydy.

REKLAMA

Zobacz wideo Policyjny pościg ulicami Krakowa. Zatrzymany otrzymał mandat 14 tys. złotych oraz 222 punkty karne

54 proc. przebiegu bez spalenia paliwa. To wynik z 16 mln km

Dane Toyoty jasno wskazują, że polscy użytkownicy hybryd plug-in przez ponad 71 proc. czasu jazdy poruszają się w trybie elektrycznym. To oznacza mniej więcej tyle, że pokonując 54 proc. dystansu, nie spalili nawet mililitra paliwa. Co ważne, dane są naprawdę miarodajne. Tak, pochodzą z floty 1796 pojazdów. Warto jednak wiedzieć o tym, że auta te pokonały w sumie ponad 16 mln kilometrów. To więcej, niż jakikolwiek model wprowadzany obecnie do sprzedaży pokona w intensywnej fazie testowej.

Dane były pobierane z pojazdów użytkowanych przez prywatne osoby. Ich udostępnianie odbywało się jednak w pełni anonimowo i wyłącznie w celach statystycznych. Co ważne, dane były pobierane tylko z tych pojazdów, których właściciele wyrazili na to zgodę w aplikacji MyToyota.

Są coraz bliżej elektryków. Znamy nowe wyniki badań z polskiego rynku Fot. Toyota

75 proc. hybryd nie pokonuje jednorazowo więcej, niż 10 km

Danych płynących z badania Toyoty jest jednak więcej. Polski oddział japońskiej marki zwraca również uwagę na fakt, że:

na 1,26 mln wykonanych podróży, trzy czwarte dotyczyły dystansu, który nie przekraczał 10 km. 19 proc. przejazdów odbywało się na dystansie od 10 do 30 km. Kierowcy wybierają plug-in`y zatem przede wszystkim do codziennej jazdy wokoło przysłowiowego komina.

w przypadku podróży, które liczyły ponad 100 km, aż 22 proc. dystansu kierowcy przejeżdżali na prądzie. To oznacza, że technologia plug-in sprawdza się nie tylko w mieście, ale także w trasie.

sposób wykorzystania napędu jest różnicowany w zależności od... pory roku. Latem nawet 75 proc. podróży odbywa się w trybie EV. Zimą wskaźnik spada do 65 proc.

Są coraz bliżej elektryków. Znamy nowe wyniki badań z polskiego rynku Fot. Toyota

Co warto wiedzieć o hybrydach plug-in?

Hybryda plug-in to klasyczna hybryda z małą gwiazdką. Układ napędowy auta nadal składa się z jednostki spalinowej i elektrycznej. Tyle że bateria zamontowana w pojeździe ma większą pojemność i istnieje możliwość jej doładowania ze źródła zewnętrznego. Dla przykładu Toyota oferuje swoim klientom 6-metrowy kabel umożliwiający naładowanie auta z gniazdka elektrycznego z mocą maksymalną 2,3 kW oraz 7,5-metrowy kabel obsługujący moc do 6,6 kW, który można podłączyć do publicznej stacji ładowania.

Plug-in`y mają jednak jeszcze jedną zaletę. Potrafią być naprawdę mocne. C-HR i Prius oferują kierowcy 223 konie mechaniczne mocy. RAV4 rozpędza się już z siłą sięgającą 309 koni mechanicznych.