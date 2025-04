Czy można jeździć na oponach zimowych przez cały rok? Wielu kierowców tak robi

Niestety używanie opon zimowych przez cały rok nie jest zalecane. Na dłuższą metę będzie to kosztować więcej pieniędzy niż ich wymiana i może pogorszyć wydajność pojazdu na drodze.

REKLAMA

Czy można jeździć na oponach zimowych cały rok? Odpowiedź zaskakuje

Tak, można jeździć na oponach zimowych przez cały rok, ale nie jest to zalecane. Opony zimowe mają miększą mieszankę gumy i głębszy bieżnik, co zapewnia lepszą przyczepność w niskich temperaturach i na śniegu. W wyższych temperaturach szybciej się zużywają, a ich właściwości mogą się pogarszać, co wpływa na bezpieczeństwo. Ponadto mogą generować większy hałas i gorszą efektywność paliwową.

Opony zimowe (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Opony zimowe mogą narazić cię na niebezpieczeństwo latem

W ciepłe dni opony zimowe nie zapewniają takich samych właściwości jezdnych jak opony letnie czy całoroczne. Wyobraź sobie, że musisz wykonać szybki manewr. Jeśli masz opony zimowe, które są miękkie i gąbczaste, nie uzyskasz takiej samej precyzyjnej reakcji jak w przypadku opon letnich. Opony zimowe są zaprojektowane, aby radzić sobie z lodem i śniegiem, dlatego ich elastyczność jest przydatna w niskich temperaturach, ale w ciepłe dni może być wadą.

Samochody (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl

Ze względu na swoje bezpieczeństwo oraz innych nie rezygnuj z letnich opon

Kiedy w końcu nadejdzie wiosna, nie wahaj się wrócić do opon letnich lub całorocznych. Chociaż opony zimowe są lepsze na chłodny sezon, nie radzą sobie dobrze na ciepłej, suchej nawierzchni. Zmieniając opony z zimowych na letnie lub z letnich na zimowe, należy oddać pojazd do sprawdzonego serwisu wulkanizacyjnego i dopilnować, aby auto uzyskało jak najlepszą ocenę specjalisty.