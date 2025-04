Ciężarówka wlekła samochód przez 100 m. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, byli w szoku

Na drodze krajowej A1 w Wielkiej Brytanii w Nowym Yorkshire doszło do potwornie wyglądającego wypadku. Ciężarówka nie zauważyła BMW jadącego prawym pasem. Uderzyła w auto, zaklinowała kombi na betonowej barierze oddzielającej jezdnię od przeciwnego pasa ruchu i tak ciągnęła je przez długie 100 metrów.

BMW zostało zmiażdżone. Kierowca wyszedł z wypadku bez szwanku

Jak donosi BBC, auto było wleczone na dystansie 100 metrów, bo kierowca ciężarówki najwyraźniej nie zorientował się, że doprowadził do kolizji. Gdy zatrzymał pojazd i zobaczył przygniecioną serię 5, od razu wezwał na miejsce zdarzenia służby ratunkowe. Był przerażony widokiem.

Opis sytuacji wygląda naprawdę tragicznie. Jeszcze tragiczniej wygląda jednak BMW, które utknęło między ciężarówką a betonowymi barierami. Nie ma się zatem co dziwić, że strażacy byli w prawdziwym szoku po dostaniu się do wnętrza auta. Bo kierowca bawarskiego kombi wyszedł z wypadku bez szwanku. Otrzepał się i mógł spokojnie udać się do domu. Nie miał nawet większych zadrapań.

Uważajcie na martwe pole ciężarówki. To nie mit!

Droga dość szybko stała się przejezdna. BMW trafi do kasacji, ciężarówka wymaga poważnej naprawy. Nadszedł zatem czas na wnioski. A te mogą być tak naprawdę dwa. Po pierwsze martwe pole w ciężarówce nie jest mitem. Kierujący autem ciężarowym naprawdę może nie dostrzec pojazdu jadącego obok. Dla swojego zdrowia i życia uważajcie na ten efekt. Po drugie dobrze, że kierowca BMW jechał sam. Pasażerowie siedzący razem w nim w kabinie pasażerskiej mogliby bowiem nie mieć takiego szczęścia.