Nowy wariant napędowy w Audi A5 został nazwany e-hybrid quattro. Składa się z silnika benzynowego 2.0 TFSI o mocy 252 koni mechanicznych i silnika elektrycznego z magnesami trwałymi o mocy szczytowej sięgającej 143 koni. Silnik elektryczny jest zintegrowany z obudową siedmiobiegowej przekładni S tronic.

Ekologiczne Audi to szybkie Audi. Spala 2 litry paliwa i osiąga setkę w 5 sekund

Tak skomponowany napęd ma mieć dwa warianty mocy. Mowa o modelu:

300-konnym (220 kW). W tym przypadku moment obrotowy silnika elektrycznego to 450 Nm. Auto przyspiesza do 100 km/h w 5,9 sekundy. Średnie spalanie z naładowaną baterią to od 2 do 2,6 litra.

367-konnym (270 kW). Moment obrotowy silnika elektrycznego to 500 Nm. Auto przyspiesza do 100 km/h w 5,1 sekundy. Z naładowaną baterią spala od 2,1 do 2,6 litra benzyny.

W trybie EV prędkość pojazdu jest ograniczona do 140 km/h. Kluczowym elementem układu napędowego jest nowy akumulator trakcyjny. Jego pojemność zwiększyła się o jakieś 45 proc. Teraz wynosi 25,9 kWh brutto i 20,7 kWh netto. A5 Limousine e-hybrid quattro może przejechać do 116 km na samym napędzie elektrycznym. Baterię można ładować z maksymalną mocą wynoszącą 11 kW. Dzięki temu czas całkowitego ładowania nie powinien przekroczyć 2,5 godz.

Czy pojawienie się baterii w tylnej części nadwozia ograniczyło przestrzeń załadunkową w Audi A5? Nieznacznie tak. Model limousine PHEV zabiera na pokład 331 litrów. Avant zwiększa ten wynik do 361 litrów.

Kojarzycie Audi A5? To dawne A4, a teraz dodatkowo pomost między spalinowymi a elektrykami Fot. Audi

Nowe A5 e-hybrid quattro z ulepszoną rekuperacją

Akumulator zamontowany w Audi A5 ładuje się nie tylko z gniazdka. Gdy pedał hamulca jest wciśnięty podczas zwalniania, auta mogą odzyskać do 88 kW mocy. Podczas pracy jako generator, silnik elektryczny odpowiada za ponad 90 proc. wszystkich procesów hamowania. Poza tym pojazd autonomicznie zmienia siłę rekuperacji. Parametrami branymi pod uwagę są dane trasy przechowywane w systemie nawigacji, takie jak nachylenia, promienie zakrętów, znaki z nazwami miejscowości i ograniczenia prędkości. Samochód monitoruje również ruch przed maską.

Poziom rekuperacji może jednak regulować też sam kierowca. Służą do tego łopatki umieszczone przy kierownicy i wykorzystywane w aucie spalinowym głównie do zmiany biegów w przekładni. Audi daje dostęp do trzech poziomów rekuperacji.

Ile kosztuje nowe Audi A5 z hybrydą plug-in?

Samochody można już zamawiać w salonach Audi. Na razie są dostępne "wirtualnie". Pierwsze egzemplarze pojawią się w kwietniu 2025 r. Ile kosztuje hybryda plug-in spod maski A5? Podstawowa wersja A5 Limousine została wyceniona na 265 400 zł. Za model A5 Avant e-hybrid quattro 220 kW trzeba zapłacić minimum 271 000 zł. Model 270 kW w wersji Limousine kosztuje 314 500 zł, natomiast A5 Avant e-hybrid quattro w tej samej konfiguracji to wydatek rzędu 320 100 zł.