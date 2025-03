Prawa fizyki złamane? Tutaj samochody same wjeżdżają pod górkę. Anomalia jest też w Polsce

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że twój samochód sam wjeżdżał pod górę? Otóż takie zjawisko faktycznie występuje, i to nawet w Polsce. Magiczne górki – bo tak się je często nazywa – zdają się łamać prawa fizyki. Ale czy faktycznie tak jest? Wyjaśnienie całego zjawiska może być prostsze, niż myślisz.

REKLAMA

Czym są magiczne górki i dlaczego samochody same się po nich poruszają?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że magiczna górka to jedynie złudzenie optyczne. Samochody, które stoją u jej podnóża, wyglądają, jakby same się poruszały ku górze nawet bez odpalonego silnika. Co ciekawe, na świecie istnieje mnóstwo takich miejsc. Nie brakuje ich także w Polsce. Tylko jak wyjaśnić ten fenomen?

Istnieje kilka teorii, a jedną z najpopularniejszych jest anomalia magnetyczna. Stąd druga nazwa takich miejsc – magnetyczna górka. Jednak naukowcy twierdzą, że to jedynie działanie iluzji optycznej. Okazuje się, że samochód, który wydaje się wjeżdżać pod górę, w rzeczywistości po prostu stacza się w dół.

Zobacz także: Nie kupuj samochodu, wynajmij go. Comiesięczna opłata i jeden podpis. Czy warto?

Wszystko sprowadza się do kąta, pod jakim patrzymy na dane miejsce, oraz do otoczenia, które tworzy złudzenie. Wtedy wydaje się, że auto wjeżdża na wzniesienie, podczas gdy w rzeczywistości naturalnie z niego zjeżdża. Podobne eksperymenty przeprowadzono, wylewając wodę na drogę – efekt był identyczny. Wszystko wyglądało tak, jakby woda, wbrew prawom fizyki, płynęła pod górę.

Gdzie można spotkać magiczne górki?

Jak już wspomniano, magiczne górki są dość powszechnym zjawiskiem. Jedno z takich wzniesień znajduje się w okolicach Fairview Township w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych (pokazane na filmiku). Można je też spotkać w południowej Australii, Indiach i Kanadzie. Są również w Europie, na przykład we Francji i Szkocji.

Żeby doświadczyć tej iluzji optycznej, nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Najpopularniejsza magiczna górka w Polsce znajduje się w Karpaczu. Została nawet oznaczona specjalnym kamieniem z napisem „Anomalia Magnetyczna". Kolejnym znanym miejscem jest Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim, a także Czarodziejska Górka niedaleko Wałcza.