Udawał policjanta, teraz ma kłopoty. Do mieszkańca świętokrzyskiego zapukała prawdziwa policja

Pewnemu kierowcy z Kielc włączyło się rumakowanie. Postanowił zostać drogowym szeryfem. Aby dodać wiarygodności swoim zachowaniom, postanowił nie tylko zatrzymać pojazd na drodze. Przedstawił się także jako funkcjonariusz policji po służbie. I to akurat był naprawdę poważny błąd. Bo zachowanie kierowcy Hyundaia zostało nagrane. Na jego podstawie do mężczyzny dotarli policjanci. Tym razem tacy prawdziwi.

REKLAMA

Zobacz wideo Policyjny pościg ulicami Krakowa. Zatrzymany otrzymał mandat 14 tys. złotych oraz 222 punkty karne

Policjant z Kielc wcale nie był policjantem. Znaleźli go

Jak czytamy w komunikacie świętokrzyskiej policji, "nagranie z pokładowego rejestratora trafiło do funkcjonariuszy z Wydziału ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym kieleckiej komendy. Ci natychmiast ustalili, że kierujący nie jest funkcjonariuszem Policji. Jednocześnie ustalili personalia prowadzącego."

Funkcjonariusze z KMP w Kielcach bardzo dokładnie przeanalizowali nagranie. Byli zszokowani i doszli do jednego wniosku: "niebezpieczne zachowania na drodze nie będą tolerowane". Policjanci zaprosili kierującego na komendę i podczas przesłuchania zarzucili mężczyźnie popełnienie 5 wykroczeń. Zarzucili mu m.in. stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, tamowanie i utrudnianie ruchu czy przywłaszczenie sobie stanowiska, do którego nie miał prawa.

Mandatu nie było. Sprawa 50-latka z Kielc trafi do sądu

Mandat był wysoki, pomyślicie? Nie był wysoki, bo nie było go wcale. 50-latek z Kielc nie miał szansy na przyjęcie grzywny. Policjanci po przesłuchaniu od razu postanowili skierować sprawę o ukaranie do sądu. W sądzie nie czekają na kierowcę dobre informacje. Sędzia może zaproponować mu do 30 000 zł grzywny i możliwość otrzymania zakazu prowadzenia pojazdów.