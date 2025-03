Wojciech Szczęsny występujący na pozycji bramkarza w hiszpańskim klubie piłkarskim FC Barcelona, to wielki fan motoryzacji. Przez jego ręce przewinęło się mnóstwo interesujących samochodów, a do najciekawszych należą auta luksusowych marek Rolls-Royce oraz Bentley. Sportowiec obecnie jeździ najdroższym SUV-em świata, jakim jest RR Cullinan, a jego małżonkę Marinę Łuczenko-Szczęsną widuje się w potężnym Bentleyu Bentayga.

Służbowym samochodem Szczęsnego jest natomiast auto marki Cupra, którym piłkarz podczas pobytu w Hiszpanii powinien dojeżdżać na treningi, a wszystko w ramach współpracy marki Cupra z klubem FC Barcelona. Wojtek wybrał dla siebie Cuprę Terramar VZ eHybrid o mocy 272 KM. Pojazd ten jest SUV-em o sportowym zacięciu, potrafiącym zużywać niewielkie ilości paliwa za sprawą napędu hybrydowego uzbrojonego w możliwość doładowywania akumulatora trakcyjnego z zewnętrznej sieci energetycznej.

Wojtek i Marina teraz będą jeździć chińskimi autami

Sławny sportowiec i jego znana żona okazyjnie będą przesiadać się do samochodów znacznie niższych segmentów, niż te użytkowane prywatnie. Nie będą to ociekające luksusem, drogie pojazdy renomowanych marek, a mało znane kompaktowe SUV-y chińskiej produkcji, które dopiero budują swoją rozpoznawalność na polskim rynku. Małżeństwo Szczęsnych ma być trampoliną w promocji marek Omoda i Jaecoo. Współpraca zakłada nie tylko stworzenie kampanii reklamowej, ale także wykorzystanie twórczości Mariny. Choć kampania ruszy w kwietniu, Wojtek i Marina oficjalnie już ogłosili start nowego projektu.

Wojciech Szczęsny napisał o współpracy z Jaecoo

Hello JAECOO! Mam przyjemność ogłosić, że już niedługo zobaczycie mnie i @marina_official razem w kampanii reklamowej marki @omodajaecoopolska. Wspólnie z OMODA & JAECOO Polska zaprosimy Was w podróż pełną muzyki i inteligentnych technologii. Gotowi? Start kampanii już w kwietniu.

Marina Łuczenko-Szczęsna napisała o współpracy z Omoda

Hello OMODA… Kochani, z radością ogłaszam rozpoczęcie współpracy z marką @omodajaecoopolska. Już wkrótce zobaczycie mnie i @wojciech.szczesny1 razem w najnowszej kampanii reklamowej tej marki w Polsce. Wspólnie z OMODA & JAECOO Polska przygotowaliśmy dla Was piękną opowieść o podróży wypełnionej muzyką i nowoczesną technologią. Jesteście gotowi odbyć ją z nami? Wkrótce dowiecie się więcej. Kampania rozpocznie się już w kwietniu.

Omoda & Jaecoo

Motoryzacyjne marki Omoda i Jaecoo należą do wiodącego chińskiego producenta samochodów, Grupy Chery. Na europejskim rynku pod tymi markami oferowane są wygodne w użytkowaniu SUV-y, cechujące się nowoczesnym designem, zaawansowanymi technologiami i bogatym wyposażeniem. W 2023 r. skumulowana sprzedaż samochodów Grupa Chery na świecie osiągnęła historyczny poziom 1 881 316 sztuk, wzrastając o 52,6 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego. Grupa wyeksportowała 937 148 pojazdów (wzrost o 101,1 proc. rok do roku), utrzymując pozycję największego chińskiego eksportera samochodów osobowych przez 21 lat z rzędu.