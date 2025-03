Sugerował, że jest policjantem. Nagranie wywołało poruszenie w sieci

Nie jeden kierowca z zazdrością patrzył w stronę sunącego po drogach pojazdu uprzywilejowanego, jednocześnie sam stojąc w korku. Czas jest na wagę złota, ci którzy wiedzą ile czasu tracą każdego dnia na dojazdy do i z pracy, mają tego świadomość i wiele, by dali za to, by zyskać go jak najwięcej. Czasem jednak pragnienie niektórych kierowców o byciu "panem drogi" bierze górę i nie mogą się powstrzymać.

Kierowca zablokował pojazd i sugerował, że jest funkcjonariuszem policji

Pewien kierowca Hyundaia postanowił poczuć się jak prawdziwy funkcjonariusz i dał popis zajeżdżając drogę i utrudniając jazdę innym uczestnikom ruchu. Na nagraniu zamieszczonym w serwisie YouTube widać jak kierowca umyślnie blokuje inny samochód, uniemożliwiając mu swobodny i właściwy przejazd. Co więcej, na ty się nie skończyło. W pewnym momencie postanowił wyjść ze swojego auta i porozmawiać z zablokowanym kierowcom. Wyraźnie dał do zrozumienia, że jest funkcjonariuszem policji, ale nie będącym tego dnia na służbie.

Za podszywanie się pod policjanta grożą konsekwencje

Nagranie szybko pojawiło się w sieci. Lokalne służby (zdarzenie miało miejsce w Kielcach) postanowiły przeanalizować nagrane zdarzenie.

Na nagraniu widać wykroczenie drogowe. Niestety, tablice rejestracyjne pojazdu oraz twarz kierowcy są zamazane, co utrudnia nam identyfikację.

- powiedziała funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Wobec powyższego zdarzenia podjęto działania, które miały pomóc w ustaleniu tożsamości kierowcy podszywającego się pod policjanta. Wystosowano również prośbę do autora nagrania o dostarczenie całej wersji. Jeszcze tego samego dnia opublikowano informację, która rozwiała wszelki wątpliwości:

Właściciel hyundaia NIE jest policjantem! Sprawca zdarzenia dopuścił się wykroczenia drogowego i poniesie konsekwencje.