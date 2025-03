Wiemy gdzie najczęściej "suszą" policjanci w Polsce. Tam się ich najmniej spodziewaliśmy

Jak często spotykasz policyjne patrole drogowe? W redakcyjnym sondażu (wciąż można głosować, a sondaż znajdziesz na końcu materiału) głos oddało ponad 2 tys. osób. I co się okazało? Ponad 1/3 ankietowanych wskazała, że drogówkę spotyka bardzo rzadko. Najmniej głosów oddano na odpowiedź – wcale. To nieco ponad 11,5 proc. A jak to wygląda z perspektywy kierowców korzystających z najpopularniejszego drogowego ostrzegacza w kraju? Ekipa twórców Yanosika przeanalizowała wszystkie zweryfikowane zgłoszenia, jakie trafiły do systemu w 2024 r. I tak oto powstał dość wyjątkowy ranking z systemu, w którym zarejestrowało się ponad 5 mln kierowców. Oto lista miast wojewódzkich, w których najczęściej zgłaszano policyjne kontrole.

REKLAMA

Zobacz wideo Toyota Urban Cruiser. Poznaliśmy z bliską małą elektryczną Toyotę

W Toruniu najwięcej kontroli

Czas na pierwszą niespodziankę. Z zebranych danych wynika, że w czołówce nie znalazły się największe polskie aglomeracje, po których jeździ mnóstwo samochodów. A przecież można oczekiwać, że tam, gdzie jest spory ruch tym łatwiej powinno być o patrole drogówki. Twórcy raportu wykazali, że jest zupełnie inaczej. Po przeliczeniu na 1000 mieszkańców okazało się, że krajowa czołówka to Toruń (wskaźnik 59,2 zgłoszeń kontroli policyjnych na 1000 osób), Białystok (57,5) i Kielce (50,9). Na drugim końcu skali znalazły się zaś Zielona Góra (13,7) i Wrocław (13,9). Ktoś obstawiał Toruń?

Przeanalizowano także aktywność funkcjonariuszy nie tylko z perspektywy liczby zgłoszonych kontroli. Sprawdzono także terminarz. Okazało się, że patrole najłatwiej było spotkać przy okazji dużych policyjnych akcji, kiedy mobilizowano większe siły. W Polsce drogówka była najlepiej widoczna na drogach podczas ogólnoeuropejskiej akcji Marathon Speed, która odbyła się w kwietniu 2024 r. Piątek 19 kwietnia 2024 r. zapisał się w statystykach Yanosika jako rekordowy dzień pod względem liczby powiadomień od kierowców.

Sprawdzono również, kiedy do systemu wpłynęło najmniej zgłoszeń. W 2024 r. to był pierwszy dzień nowego roku. To akurat żadna niespodzianka. Zwykle tuż po zabawie sylwestrowej ruch na drogach jest dość niewielki. A im mniej aut, tym zwykle trudniej o policyjne patrole.