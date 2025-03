Czekano na to niemal 23 lata. Na drogach pojawi się nowy rodzaj karetek

Choć motocyklowe karetki można już było spotkać na polskich drogach, to ich sytuacja prawna było niejasna. Często kupowane były one ze środków budżetu obywatelskiego, ale mimo wszystko niezwykle rzadko były one włączane do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Co się zmieniło?

Po niemal 23 latach motocyklowe karetki będą w końcu w pełni legalne

Na mocy najnowszej nowelizacji uregulowano jednocześnie zakres działania karetek, jak i ich finansowania. Decyzję tę poparło 413 posłów, 16 wstrzymało się od głosu i ani jedna osoba nie wyraziła sprzeciwu. W nowelizacji zawarte zostały zmiany w systemie ratownictwa, w definicji pierwszej pomocy, a także wsparcia dla medyków. Mają powstać jednostki motocyklowe, aby ratownicy mieli szansę jak najszybciej udzielić poszkodowanym niezbędnej pomocy. Od teraz motocyklowe ambulansy będą już funkcjonować w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego, a za ich finansowanie odpowiadać będą wojewódzkie oddziały NFZ.

Zgodnie z podanymi informacjami, motoambulansy będą działały od od 1 maja do 30 września do maksymalnie 12 godzin w ciągu jednej doby.

W co musi być wyposażona karetka motocyklowa?

Kolizja czy wypadek mogą przytrafić się każdemu kierowcy Fot. Shutterstock (Daniel Tadevosyan)

Po wprowadzonych zmianach kierowcą ambulansu może być wyłącznie ratownik medyczny, posiadający prawo jazdy kat. A. To on po przyjeździe na miejsce zdarzenia ocenia czy niezbędne jest wezwanie karetki lub odwołuje ją, jeśli została wcześniej wydana taka dyspozycja. Motocykl ratowniczy musi być wyposażony w sygnały świetle i dźwiękowe oraz, co najważniejsze, sprzęt i środki niezbędne do czynności związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej wszystkim poszkodowanym. Jedyne czego nie może zrobić taki ratownik, to transport poszkodowanych.