Małopolskie pociągi pojadą pod ziemią. Na tej linii wybudują tunele warte niemal 2 mld zł

Linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz wkrótce zmieni swoje oblicze. Wszystko za sprawą modernizacji. Duże postępy widoczne są przede wszystkim na odcinku Limanowa – Klęczany. Wkrótce na placu budowy wkroczą dwie olbrzymie maszyny TBM, które rozpoczną wiercenie tuneli o rekordowej wręcz długości aż 3750 metrów! Dzięki głównemu obiektowi pociągi kursujące na trasie będą mogły osiągać prędkości do 160 km/h, przez co skróci się czas podróżowania pomiędzy poszczególnymi stacjami.

PKP modernizuje linię 104. Maszyny TBM wkrótce rozpoczną drążenie tuneli

Większa z maszyn, o imponującej średnicy 11 metrów, wykona główny obiekt, natomiast mniejsza, o średnicy 4,8 metra, odpowiadać będzie za drążenie tunelu ewakuacyjnego. Aby w ogóle mogły one zacząć pracę, na placu budowy trwają intensywne przygotowania – koparki, dźwigi i spychacze montują specjalne kołyski, które posłużą do stabilizacji obu urządzeń TBM. "Działanie maszyny polega na tym, że ona jakby montuje ten tunel na żywo. Wydrąży odcinek, buduje ściany i idzie dalej, a w tym czasie trzeba wyciągnąć ten cały wydrążony urobek, zabezpieczyć go i zutylizować" – stwierdził rzecznik prasowy PKP PLK Piotr Hamarnik w wypowiedzi udzielonej Gazecie Krakowskiej.

Według PKP inwestycja obejmuje nie tylko budowę wspominanych tuneli, ale także modernizację całego odcinka trasy. W Mordarce powstają już most kolejowy i drogowy, a w Męcinie prowadzone są roboty związane z budową innych obiektów inżynieryjnych. Na trasie pojawi się również nowa infrastruktura dla podróżnych – w Mordarce i Chomranicach wytyczone zostaną nowe przystanki, a sama stacja w Męcinie zmieni swoją lokalizację.

Modernizacja zakłada także budowę 10 wiaduktów kolejowych i 12 mostów. Co więcej, istniejące przejazdy kolejowe zostaną zastąpione skrzyżowaniami bezkolizyjnymi, a do nowych dróg dojazdowych poprowadzą dodatkowe trasy. Dzięki tym zmianom pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość do 160 km/h, a składy towarowe do 100 km/h.

Modernizacja linii 104. Kiedy pojedziemy odnowioną trasą Chabówka - Nowy Sącz?

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze czas przejazdu na trasie Kraków – Nowy Sącz skróci się do około 60 minut, a podróż do Zakopanego zajmie około 90 minut. To ogromny skok jakościowy dla kolei w Małopolsce, który może znacząco wpłynąć na jej popularność w regionie.

Jak przekazuje portalsamorzadowy.pl, umowa dotycząca modernizacji linii została podpisana dokładnie rok temu. Za wykonanie inwestycji odpowiada konsorcjum firm Budimex S.A.,Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. oraz Gulermak Sp. z o.o. Pierwsze pociągi wyjadą na trasę w 2027 roku.