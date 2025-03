Szerokie, kilkupasmowe amerykańskie autostrady robią wrażenie, ale okazuje się, że nasz kraj również nie ma się, czego wstydzić. Na tym odcinku szerokość jezdni wynosi 30 metrów, a więc można ją przyrównać do wysokości dziesięciopiętrowego bloku. Gdzie jest najszersza droga w Polsce?

Jaka jest najszersza droga w Polsce? Odcinek ma 82 kilometry

Chodzi o odcinek autostrady A1, który prowadzi z północy na południe Polski i liczy aż 584 kilometry. Kierowcy jadący od Tuszyna do Częstochowy lub z powrotem wjadą na najszerszą drogę w Polsce, która ciągnie się przez 82 kilometry. Ma sześć pasów ruchu i z pasami awaryjnymi liczy 30 metrów szerokości.

Wszystko wskazuje jednak na to, że rekord zostanie pobity. W 2023 roku zdecydowano o rozbudowie autostrady A2 i poszerzenie jej z trzech do czterech pasów, co uczyni ją jeszcze szerszą drogą niż odcinek A1. Prace mają ruszyć w 2025 roku.

Najdłuższa autostrada w Europie. Prowadzi do granicy z Chinami

Najdłuższej autostradzie w Europie daleko do autostrady panamerykańskiej, czyli drogi łączącej obie Ameryki, która liczy ponad 30 000 kilometrów i wiedzie od Alaski na południe Argentyny. Mimo wszystko droga E40 robi wrażenie. Inaczej nazywana trasą europejską i zaczyna się w Calais nad kanałem La Manche we Francji, kończy się w Kazachstanie, przy granicy z Chinami. Liczy około 8500 kilometrów, a w jej skład wchodzi między innymi odcinek autostrady A4 od Zgorzelca do Korczowa (672 kilometry). Łącznie przebiega przez 10 państw: Francję, Belgię, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan i Kirgistan. Co sądzisz o autostradach w Polsce? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.