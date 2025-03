Unia wprowadzi nowe zasady dotyczące praw jazdy. Co to oznacza dla polskich kierowców?

Nowa dyrektywa, która przygotowywana jest już od kilku dobrych miesięcy, już wkrótce nabierze finalnej formy. Wprowadzi ona kilka istotnych zmian. Jedną z nich będą obowiązkowe badania lekarskie wymagane przed uzyskaniem prawa jazdy, które dodatkowo będzie ważne przez maks. 15 lat, a więc tyle ile w Polsce. Dla przykładu, w Hiszpanii kierowcy, którzy nie przekroczyli 65 roku życia, otrzymują uprawnienia na 10 lat. Starsi z kolei muszą je odnawiać co pięć lat. Unijni politycy chcą jednak dać krajom członkowskim wolną rękę w kwestii ustalania zasad dotyczących obowiązkowych badań lekarskich przy wymianie prawa jazdy oraz dodatkowych przepisów obowiązujących kierowców seniorów. Co jeszcze przewiduje nowa dyrektywa?

Zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy dla młodych kierowców. 17-latkowie za kierownicami

Niezwykle istotną zmianą będzie umożliwienie 17-latkom uzyskiwania prawa jazdy kategorii B. Oczywiście będzie się to wiązało z pewnymi ograniczeniami. Do 18 roku życia tacy zmotoryzowani będą musieli prowadzić auto pod okiem osoby dorosłej, która posiada już uprawnienia i dodatkowo nie popełniła w przeszłości poważnych wykroczeń. Zmieni się również minimalny wiek dla kandydatów ubiegających się o prawo jazdy na pojazdy ciężarowe - z 21 na 18 lat. W przypadku uprawnień do prowadzenia autobusów obniżony zostanie z 24 do 21 lat.

Co więcej, w ramach nowej dyrektywy wprowadzony zostanie tzw. okres próbny dla młodych kierowców. Świeżo upieczeni posiadacze praw jazdy przez dwa lata będą objęci m.in. zerowym limitem alkoholu. Dodatkowo ich pojazdy będą musiały być oznaczone specjalną naklejką/plakietką, która będzie działała na tej samej zasadzie, co znany w Polsce "zielony listek". Będzie ona informowała innych uczestników ruchu o tym, że za kierownicą danego auta zasiada niedoświadczony kierowca. Jej wzór nie jest jeszcze opracowany — zostanie on opublikowany maks. sześć miesięcy po uchwaleniu samej dyrektywy.

Nowa unijna dyrektywa dot. prawa jazdy. Żegnaj plastiku, witaj cyfrowy dokumencie

Unijni politycy w ramach nowej dyrektywy chcą również upowszechnić stosowanie elektronicznych dokumentów, które będą honorowane we wszystkich krajach wspólnoty europejskiej. Takie ePrawo jazdy będzie wystawiane w Europejskim Portfelu Tożsamości Cyfrowej. W tym przypadku Polska również prześciga zachód. W naszym kraju działa bowiem opcja mPrawa jazdy, a więc cyfrowej wersji tradycyjnego dokumentu, która dostępna jest w rządowej aplikacji mObywatel. Niestety, nie jest ono akceptowane przez służby poza granicami naszego państwa.

Kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia opisywanych zmian? Na ten moment prowadzone są ostatnie prace nad dyrektywą. O ile cały proces ustawodawczy przejdzie bez zakłóceń, a państwa członkowskie przystaną na proponowane zmiany, od momentu uchwalenia przepisów władze poszczególnych krajów będą miały cztery lata na ich wdrożenia. Możemy więc spekulować, że zaczną one obowiązywać w całej Unii już w 2030 roku.