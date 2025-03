Co z tym silnikiem? Jak go rozgrzewać, by nie wpaść w pułapkę

Nie słuchając mechaników i ekspertów, nie tylko narażamy się na dodatkowe naprawy i wymianę części w aucie, ale również na mandat. Zgodnie z prawem, za postój z włączonym silnikiem powyżej minuty grozi 100 zł mandatu. Co więcej, policjant może go podwyższyć do kwoty 300 zł.

3 My Car Key Hero, pexels.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl