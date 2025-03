Dopłaty do rowerów tuż tuż. Ile wynoszą i kto może na nie liczyć?

Już w drugim kwartale tego roku rząd powinien ogłosić nowy program dopłat do rowerów elektrycznych. Jak informuje Wyborcza.biz, aktualnie projekt jest już w fazie uzgodnień z ministerstwem klimatu i środowiska. Zgodnie z planami rządu dotacje będą obejmowały nie tylko typowe jednoślady, ale także rowery transportowe oraz przeznaczone do przewozu dzieci wózki rowerowe. Ile wyniosą dopłaty?

Rząd chce dopłacać do elektrycznych rowerów. Na jaką kwotę można liczyć?

Wstępnie ustalona kwota dotacji ma wynieść maks. 50 proc. ceny roweru, ale jednak nie więcej 2500 zł. W przypadku rowerów cargo i wózków rowerowych dopłata również sięgnie poziomu 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale tutaj limit jest wyższy i wynosi 4500 zł. Środki będą jednak wypłacane już po zakupie jednośladu w formie refundacji. Oznacza to, że najpierw musimy kupić rower, a następnie złożyć wniosek, po którego rozpatrzeniu otrzymamy zwrot kosztów bezpośrednio na nasze konto bankowe.

Jakie dokładnie rowery zostaną objęte dopłatami? Zgodnie ze wstępnymi założeniami projektu jednoślady muszą być nowe, wyprodukowane nie później niż dokładnie 24 miesiące przed datą zakupu. Co więcej, także ich baterie muszą opuścić fabrykę maks. 24 miesiące przed zakupem roweru. Warto zaznaczyć, że pojazdy, których zakup będzie dofinansowany, muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej i posiadać certyfikat CE. Dodatkowo bateria musi być zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2023/1542 i także posiadać oznaczenie CE.

Nawet 50 mln zł na dopłaty do elektrycznych rowerów

Środki na program dopłat - łącznie 50 mln zł - będą pochodziły z funduszu niskoemisyjnego transportu, którego przychody stanowią m.in. pieniądze z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego czy "środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego". Jak informuje Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, projekt ma pomóc głównie osobom wykluczonym komunikacyjnie np. osobom starszym czy też pochodzącym z obszarów wiejskich. Ma też promować aktywność fizyczną. " Zależy nam na tym, że te osoby, które korzystają dziś z rowerów zwykłych, mogły przesiąść się na elektryczne i żeby było im łatwiej na przykład dojeżdżać do pracy" - stwierdził Augustyn w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Co ważne, z dopłat będą mogły skorzystać jedynie osoby fizyczne.