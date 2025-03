Nie kupuj samochodu, wynajmij go. Comiesięczna opłata i jeden podpis. Czy warto?

W dobie rosnących cen każdy szuka sposobu na zaoszczędzenie pieniędzy. W ostatnich latach coraz popularniejszą alternatywą dla kupna lub leasingu stał się wynajem samochodu. Jak dokładnie działa ten system i czy jest opłacalny? Przyjrzę się jego wadom i zaletom.

Czym jest samochód na abonament? Czy Polacy z tego korzystają?

Działa to podobnie jak wynajem mieszkania. Możesz wybrać nowy model samochodu i co miesiąc regulować za niego opłaty. Takie usługi oferują firmy zajmujące się wynajmem aut. Jeśli chodzi o formalności, jest ich niewiele – wystarczy podpisać umowę, która zazwyczaj obowiązuje od 12 do 24 miesięcy.

Według Rankomat.pl w 2024 roku abonament na samochód wynosił czasem jedynie 1000 zł netto miesięcznie. Istnieje jednak kilka warunków, które trzeba spełnić, aby skorzystać z wynajmu. Przede wszystkim musisz mieć ukończone 18 lat i odpowiednie dochody, które pozwolą na pokrycie wszystkich należności. Firmy wynajmujące często sprawdzają także historię kredytową klienta w BIK-u.

Wybierając samochód na abonament, zwróć uwagę na dodatkowe wydatki, jakie może on generować, np. cenę ubezpieczenia, która zazwyczaj jest wliczona w całkowite opłaty. Sprawdź dokładnie stan techniczny pojazdu oraz jego przebieg. W umowie powinny znajdować się wszystkie informacje dotyczące postępowania w razie wypadku, a także ewentualnych kosztów, jakie poniesiesz w przypadku szkód lub usterek.

Wady i zalety samochodu na abonament

Największą zaletą abonamentu jest możliwość użytkowania nowych, często bardzo drogich aut. Dla miłośników motoryzacji to prawdziwa gratka. Ponadto formalności są proste i klarowne – wszystko zamyka się w jednej umowie, a kwestie ubezpieczenia leżą po stronie firmy wynajmującej. Ostatecznie abonament generuje znacznie niższe koszty niż klasyczny zakup auta, np. na kredyt.

A największe wady? Wiążą się one przede wszystkim z ewentualnymi uszkodzeniami i naprawami, które mogą prowadzić do dodatkowych opłat. W przypadku ubezpieczeń nie przysługują ci żadne zniżki ani rabaty. Niektóre firmy stosują surową politykę użytkowania aut, wprowadzając np. zakaz palenia w aucie albo przewożenia zwierząt. Dlatego zawsze pamiętaj o dokładnym przeanalizowaniu umowy i dopytywaniu, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości.