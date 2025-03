Jakie okulary do samochodu kupić? Kiepsko dobrane mogą nie spełniać swojego zadania, bo istnieje ryzyko, że będą przepuszczać zbyt wiele światła i zaburzać obraz, co utrudnia bezpieczną jazdę autem. Przy zakupie tego akcesorium należy wziąć pod uwagę na kilka istotnych kwestii.

Czy za jazdę w okularach przeciwsłonecznych grozi mandat? W żadnym wypadku

W polskim prawie nie ma zapisu, który zakazywałby jazdę w okularach przeciwsłonecznych. Wiosną i latem, kiedy słońce świeci bardzo intensywnie, są one wręcz niezbędne. W sklepach wybór jest bardzo szeroki, ale można znaleźć także takie, które są przeznaczone wyłącznie dla kierowców. - Nie chodzi o drogi lans. Nie warto kupować też najtańszych modeli z bazaru. Okulary mają ułatwiać ciężką pracę za kierownicą, m.in. gdy jedziemy na wypoczynek. Źle dobrane tylko to utrudnią - powiedział Marek Konkolewski, ekspert ruchu drogowego w rozmowie z auto-swiat.pl.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie okularów do jazdy? Ważnych jest kilka czynników.

Filtr polaryzacyjny redukuje odblaski i poprawia widoczność.

redukuje odblaski i poprawia widoczność. Powłoka antyrefleksyjna poprawia ostrość widzenia.

poprawia ostrość widzenia. Filtr UV400, który blokuje 100 proc. promieniowania UVA i UVB.

który blokuje 100 proc. promieniowania UVA i UVB. Oprawki, które nie powinny zaburzać pola widzenia

Dlaczego należy korzystać z okularów przeciwsłonecznych? "Chronią przed zjawiskiem olśnienia"

Do wyboru okularów przeciwsłonecznych przeznaczonych do jazdy samochodem warto podejść z uwagą, bo to od nich zależy bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. - Dobrze dobrane okulary przeciwsłoneczne chronią przed zjawiskiem olśnienia. To krótki i niebezpieczny moment, gdy kierowca zostaje oślepiony. Równie niebezpieczny jest tzw. efekt zebry, gdy jadąc przez ciemny las, raz po raz na chwilę przebija się ostre światło. To bardzo męczy wzrok - wyjaśnił ekspert. Jeździsz w okularach przeciwsłonecznych? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.