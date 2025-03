Nie tylko policja może mierzyć prędkość! Te służby też mają uprawnienia

Poszczególne służby różnią się od siebie zakresem kompetencji, ale każda z nich ma jedno zadanie – pilnować porządku. Oczywiście w przypadku ruchu drogowego najwięcej do powiedzenia ma policja. Zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, policjant może Cię wylegitymować, wydać wiążące polecenia dotyczące poruszania się po drodze oraz używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch. Rzecz jasna stróże prawa mogą również skontrolować prędkość, z jaką się poruszasz. Co ciekawe, inne służby również mają taką możliwość.

Kto może cię zatrzymać do kontroli i zmierzyć prędkość?

Jedną z formacji, która może zatrzymać cię do kontroli, jest straż graniczna. Wydawałoby się, że działa ona jedynie przy przejściach granicznych, jednak jest to błędne założenie. Funkcjonariusze mogą zatrzymać cię do kontroli w każdym miejscu, wylegitymować (również twoich pasażerów), jak również przeszukać twój samochód. Co ciekawe, zgodnie z przepisami mogą również wystawić ci mandat za przekroczenie prędkości, chociaż dochodzi do tego niezwykle rzadko.

To jeszcze nie wszystko. Kierowców do kontroli zatrzymywać może również służba celno-skarbowa, straż miejska i gminna (oczywiście jeżeli naruszysz konkretne przepisy, np. nieprawidłowo zaparkujesz na chodniku), a także strażnicy leśni i funkcjonariusze parków narodowych. Ci ostatni działają głównie na terenach zielonych, ale jeśli w lesie czy parku narodowym zrobisz coś niezgodnego z przepisami, mogą cię zatrzymać i wystawić mandat. Co więcej, w przypadku żołnierzy i osób prowadzących pojazdy wojskowe do kontroli zatrzymać może również żandarmeria wojskowa. Oczywiście na liście nie może zabraknąć inspektorów transportu drogowego, którzy mają najszersze kompetencje spośród wymienionych formacji.

Inspekcja Transportu Drogowego w akcji. Uważaj na nieoznakowane radiowozy

Większość kierowców przyzwyczaiła się do tego, że funkcjonariusze ITD w głównej mierze swoją uwagę poświęcają pojazdom ciężarowym. Okazuje się jednak, że inspektorzy mogą również kontrolować pojazdy osobowe. Co więcej, jeżeli w ich oko wpadnie kierowca, który przekracza prędkość, mogą wystawić mu za to mandat (w parku maszynowym ITD są nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami). Co więcej, od 2022 roku inspekcja zyskała kolejne uprawnienia - może karać za brak ważnego przeglądu technicznego, jazdę bez uprawnień, używanie oleju opałowego zamiast napędowego, użytkowanie samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czy też niezgodność danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym ze stanem rzeczywistym.