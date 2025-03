Kliknęli w "promocję" na paliwo i zostali bez pieniędzy. Oszuści atakują kierowców

Oszuści nie przestają szukać nowych sposobów na wyłudzanie danych i pieniędzy od nieświadomych użytkowników internetu. Tym razem na celowniku znalazły się osoby szukające oszczędności przy tankowaniu pojazdów. Fałszywe kampanie reklamowe obiecujące ogromne rabaty na paliwo zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych, wprowadzając w błąd wielu kierowców.

Jak działa oszustwo?

Metoda działania cyberprzestępców jest prosta, ale niestety, skuteczna. Serwis cert.orange.pl ostrzega, że tym razem wykorzystują oni wizerunek Orlenu i banku PKO BP, aby uwiarygodnić swoją ofertę. Reklamy promują rzekome programy lojalnościowe stworzony przez lub specjalne promocje na paliwo, w których użytkownicy mogą zdobyć duże zniżki.

Po kliknięciu w reklamę ofiara zostaje przekierowana na stronę internetową łudząco podobną do oficjalnej witryny danej firmy. Tam proszona jest o podanie swoich danych logowania do bankowości internetowej lub pobranie specjalnej aplikacji, która rzekomo ma umożliwiać korzystanie z promocji. W rzeczywistości jest to sposób na przejęcie kontroli nad kontem ofiary.

Niebezpieczne konsekwencje

Oszuści, zdobywając dostęp do kont bankowych, mogą przeprowadzać nieautoryzowane transakcje, dodawać nowe zaufane konta i wyprowadzać pieniądze bez wiedzy poszkodowanego. W najgorszym przypadku ofiary tracą całe oszczędności.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie ataki są coraz bardziej wyrafinowane. Strony internetowe podszywające się pod oficjalne serwisy wyglądają niemal identycznie jak oryginalne, co ułatwia przestępcom oszukiwanie użytkowników.

Jak się chronić przed oszustami w Internecie?

Aby nie paść ofiarą tego rodzaju oszustwa, warto przestrzegać kilku zasad:

Zachować czujność - jeśli oferta wydaje się zbyt korzystna, aby była prawdziwa, najprawdopodobniej jest oszustwem.

Nie klikać podejrzanych linków - zamiast tego lepiej samodzielnie odwiedzić stronę internetową danej firmy i sprawdzić, czy rzeczywiście oferuje takie promocje.

Nie podawać poufnych danych - żadne legalne firmy nie proszą o login i hasło do bankowości internetowej przez reklamy czy wiadomości.

Weryfikować źródła informacji - warto sprawdzić, kto jest nadawcą reklamy oraz czy strona internetowa posiada certyfikat bezpieczeństwa (HTTPS).

Korzystać z zabezpieczeń - włączanie dodatkowych metod autoryzacji w bankowości internetowej może utrudnić oszustom przejęcie konta.

Cyberprzestępcy stale udoskonalają swoje metody działania, dlatego niezwykle ważne jest zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku. Eksperci od cyberbezpieczeństwa radzą, aby informować znajomych oraz rodzinę o potencjalnych zagrożeniach, aby jak najwięcej osób mogło uniknąć strat finansowych.