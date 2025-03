Marka, którą dobrze znamy zrobiła kolejny krok w kierunku przyszłości elektrycznego transportu w Europie. Rozpoczęła się produkcja seryjna trzech nowych modeli Forda: Pumy Gen-E, E-Tourneo Couriera i E-Transita Couriera – zbiegająca się z pierwszymi dostawami do klientów i salonów w całej Europie. Samochody mają trafić do nas w pierwszym kwartale 2025 roku, co oznacza, że nastąpi to w najbliższym czasie.

Zobacz wideo Premiera samochodu Ford Capri

Przyjemny dla oka model, inspirowany... kotami.

Pierwszy z modeli, jest najlepiej sprzedającym się samochodem Forda w Europie. Kompaktowy crossover z zasięgiem, który może wynosić do 376 km przy w pełni naładowanym akumulatorze. Typowe szybkie doładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. trwa około 23 minut. Ten średniej wielkości elektryk ma 168 KM i napęd na przednie koła FWD. Jego cena zaczyna się od 146 900 zł.

Co kryje się pod nazwami modeli E-Tourneo Courier i E-Transit Courier?

E-Tourneo Courier określany przez firmę jako model wielozadaniowy jest to SUV z zasięgiem nawet do 288 km. Szybka ładowarka o mocy 100 kW może zwiększyć zasięg pojazdu o 100 km już po 10 minutach ładowania. Typowy czas ładowania akumulatora od 10 do 80 proc. trwa tyle samo, co w przypadku Pumy. Co ważne, system umożliwia również zdalne rozruchowe przygotowanie odpowiedniej temperatury akumulatora i kabiny, co wpływa na wydłużenie zasięgu. Cena podstawowej wersji zaczyna się od 92 890 zł brutto dla przedsiębiorców, 99 876 zł brutto dla osób prywatnych.

E-Transit Courier to kompaktowy van, dysponujący zasięgiem do 300 km, ładownością do 700 kg. Ford chwali się również, że jest to o 25 procent większa przestrzeń ładunkowa niż poprzednia generacja Transita Couriera. Oznacza to, że można przewozić aż dwie europalety. Bazowa wersja dostępna jest od 125 100 zł netto.

Ford chwali się dążeniem do zrównoważonego rozwoju w swoich zakładach produkcyjnych

Wszystkie trzy pojazdy są montowane w najnowocześniejszym zakładzie Ford Otosan w miejscowości Krajowa w Rumunii. Ta fabryka jest tylko jednym z przykładów. Zainstalowano panele fotowoltaiczne i uruchomiono bardziej wydatne centrum logistyczne, co doprowadziło do znacznej redukcji emisji CO2. Dzięki temu zarzuty dotyczące negatywnego wpływu na środowisko produkcji samochodów elektrycznych tracą uzasadnienie.