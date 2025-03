Na świecie istnieją setki mostów, ale jeden z nich jest szczególnie urokliwy i znajduje się w Europie. Co więcej, łączy dwa państwa — Danię i Szwecję. Prezentuje się niezwykle monumentalnie i robi ogromne wrażenie. Warto zaznaczyć, że most ma duży wpływ na gospodarkę obu krajów. Dodatkowo w skład całej przeprawy wchodzi tunel, a nawet sztuczna wyspa.

To najpiękniejszy most w Europie. Łączy dwa państwa

Ten niezwykły most przebiega nad cieśniną Sund, znajdującą się pomiędzy duńską Kopenhagą a szwedzkim Malmö. Jego długość wynosi aż 7845 m, choć cała przeprawa pomiędzy dwoma państwami rozciąga się na 15,9 km. Oficjalne otwarcie mostu dla samochodów miało miejsce 1 lipca 2000 roku. W skład całego kompleksu wchodzą:

most,

sztuczna wyspa Peberholm na terenie Danii o długości 4050 m,

tunel Drogdentunnelen w Danii o długości 3510 m.

Poza samochodami, mostem nad Sundem mogą poruszać się także pociągi. Przeprawa powstała we współpracy Danii i Szwecji. Oba kraje podzieliły się kosztami budowy. Łącznie wydano na nią około 20 miliardów złotych. Jest to drugi najdłuższy most na świecie łączący dwa państwa.

Most nad Sundem robi ogromne wrażenie (fot. By Nick-D - Own work, CC BY-SA 4.0, commons wikimedia)

Jakie znaczenie dla gospodarki ma most nad Sundem?

Budowę mostu rozpoczęto 18 października 1995 roku, choć pierwsze plany jego powstania pojawiły się już w latach 30. XX wieku. Konstrukcja była gotowa do użytku 14 sierpnia 1999 roku. Ten moment celebrowano w symboliczny sposób — spotkaniem duńskiego księcia Fryderyka i szwedzkiej księżniczki Wiktorii w połowie drogi.

Regiony połączone mostem są kolebką rozwoju gospodarczego Danii i Szwecji. Znajdują się tam zakłady zajmujące się biotechnologią, produkcją żywności i leków. Otwarcie przeprawy nad cieśniną Sund ułatwiło mieszkańcom dojazdy do pracy. To znacząco podniosło dochody pracowników oraz zwiększyło zyski obu państw.

Badanie z 2022 roku wykazało, że most nad Sundem spowodował wzrost średnich wynagrodzeń w regionie o 13,5%, ponieważ otworzyły się nowe możliwości, a rynek pracy znacząco się rozszerzył.