Parkowanie na chodniku? Tak, pod warunkiem, że nie wpadniesz w pułapkę

Parkowanie, zwłaszcza w centrum dużego miasta, to zdaje się największa zmora kierowców. Znalezienie wolnego miejsca graniczy z cudem, nawet wtedy, gdy objęte jest płatną strefą parkowania. Nic dziwnego, że kierowcy starają się za wszelką cenę gdzieś wcisnąć, znaleźć lukę lub nagiąć przepisy. Często parkują na chodnikach, jeśli nie widzą znaku zakazu, ale czy to na pewno dobry pomysł? Kiedy mimo wszystko mogą spodziewać się za to mandatu?

3 pułapki, na które muszą uważać kierowcy parkujący na chodniku

Parkowanie i brak wymaganej przestrzeni

Jeśli kierowca parkujący na chodniku nie zadba o pozostawienie 1,5 m wolnej szerokości chodnika, naraża się na karę w wysokości od 100 do 300 zł oraz 2 punkty karne. Jeśli zostawi swój samochód całkowicie blokując przejście po chodniku pieszym, wówczas mandat może wynieść nawet 500 złotych i 2 punkty karne. Warto również pamiętać, że auto nie powinno być zaparkowane bliżej niż 10 m od przejścia dla pieszych. Zdarzają się sytuacje, w których samochód tak zaparkowany zostaje odholowany - oczywiście wszelkie koszty ponosi właściciel auta.

Samochody zaparkowanie na zakazie zatrzymywania się i postoju. Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

Parkowanie przy znaku B-36 i B-35

Zanim zaparkujemy swoje auto na chodniku upewnijmy się, że nigdzie w pobliżu nie widnieje znak B-36 - zakaz zatrzymywania się oraz B-35 - zakaz postoju. Jeśli mimo wszystko zdecydujemy się zostawić swoje auto w takim miejscu możemy liczyć się z karą 100 zł i 2 pkt karne.

Masa samochodu

O tym przepisie mówi się najrzadziej. Zanim postanowimy zaparkować swoje auto na chodniku, powinniśmy upewnić się jaką masę ma nasz samochód. Parkować na chodniku (w dozwolonym miejscu) mogą wyłącznie pojazdy osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 2,5 tony. W przypadku kontroli czeka nas wysoki mandat - 800 zł i 2 pkt karne.