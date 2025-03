Przepis, który frustruje kierowców. Nie płacisz, możesz stracić prawko

Każdy ma świadomość, że prawo jazdy może być zabrane między innymi za przekroczenie liczby punktów karnych, za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym, za jazdę pod wpływem alkoholu. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że kierowca może stracić swoje prawo jazdy bez wsiadania za kierownicę - wystarczy, że nie płaci swoich zobowiązań.

REKLAMA

Kiedy kierowca może stracić prawo jazdy bez wsiadania do auta?

Jeśli spojrzymy na art. 5 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów punkt 3b, dowiemy się, że:

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) oraz

2) po uzyskaniu z Centralnej Ewidencji Kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Czy odebranie prawa jazdy odbywa się automatycznie?

W praktyce oznacza to, że widmo utraty prawa jazdy pojawia się, gdy przynajmniej połowa zasądzonych miesięcznie alimentów nie jest uiszczana przez minimum sześć miesięcy z rzędu. Czyli, jeśli płacący przynajmniej raz w ciągu tych sześciu miesięcy zapłaci kwotę niepełną, ale większą niż połowa zasądzonych alimentów, ewentualna utrata uprawnień odwleka się w czasie. Wielu niestety z tej luki prawnej korzysta. W rzeczywistości, choć ten przepisów wielu ludzi dziwi, ma pomóc w regularnym spłacaniu zasądzonych alimentów. Widmo utraty prawa jazdy staje się dla niektórych skuteczną motywacją.

Już wkrótce 17-latkowie będą mogli ubiegać się o prawo jazdy. (zdjęcie ilustracyjne) StunningArt, shutterstock.com

Oczywiście należy podkreślić, że utrata prawa jazdy nie następuje automatycznie. Do tego potrzebny jest wniosek byłego partnera - osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Wniosek nie jest potrzebny jedynie w sytuacji, gdy osoba uprawniona do otrzymywania alimentów jest pod pieczą zastępczą lub otrzymuje wsparcie z funduszu alimentacyjnego.