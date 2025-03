Nowe rodzinne kombi za mniej niż 100 tys. zł. To już ostatnie sztuki. Więcej już nie będzie!

To był prawdziwy bestseller. Ten popularny model Fiata przetrwał aż 10 lat na rynku. Całkiem długo, nieprawdaż? Gdy debiutował w 2015 r. (produkcja ruszyła w Turcji jesienią 2015 r.) to szybko podbił serca klientów. Włosi przygotowali bowiem dość niepozorne, ale bardzo praktyczne kompaktowe auto w trzech wersjach nadwoziowych. Na początku do wyboru był tylko sedan, ale już rok później dołączyły jeszcze hatchback i kombi.

Tajemnicą sukcesu było nie tylko przestronne nadwozie i atrakcyjna gama silnikowa (benzynowe 1.4 i 1.6 o mocy 95 KM i 110 KM oraz diesle 1,3 i 1,6 o mocy 95 KM i 120 KM). Wszystkie wersje Tipo były niedrogie. W pierwszym cenniku z grudnia 2015 r. najtańszą wersję z silnikiem o mocy 95 KM wyceniono na 45 tys. zł. W przypadku diesla trzeba było przygotować 55 tys. zł. Gdyby takie ceny udało się utrzymać w 2025 r. to Fiat miałby murowany hit sprzedaży.

To już koniec popularnego modelu

Niestety Tipo po 10 latach na dobre znika z rynku. Już pod koniec zeszłego roku dealerzy Stellantis przestali przyjmować zamówienia a konfigurator zniknął ze strony Fiata. W salonach pozostały już ostatnie sztuki. To dobra okazja dla tych, którzy szukają dość sporego i oszczędnego kombi z dieslem pod maską. Stosowany przez Fiata dość trwały czterocylindrowy wysokoprężny motor 1.6 l o mocy 130 KM wyróżnia się niewielkim apetytem na olej napędowy. Gdy kilka lat temu testowałem 130-konną wersję to bez trudu utrzymałem średnie spalanie na poziomie poniżej 5 l. Przy tak niewielkim spalaniu zasięg ponad 900 km nikogo nie dziwił.

U dealerów wciąż można trafić na ostatnie egzemplarze Fiatów Tipo z nadwoziem hatchback (zwykle w odmianie hybrydowej 1.5 l o mocy 130 KM) oraz kombi z dieslem 1.6 l o mocy 130 KM (fabrycznie nowe egzemplarze wyceniono w granicach 94-99 tys. zł). Godne zainteresowania są szczególnie wersje kombi ze sporym bagażnikiem (550 l pojemności) i przestronną kabiną (ponad 263 cm rozstawu osi).

Czy Fiat Tipo może być autem na lata? Pod względem trwałości wysokoprężne Tipo jest oceniane dość dobrze i uchodzi za solidną konstrukcję. Jak dotąd nie ma sygnałów o poważnych problemach z korozją (auto jest na rynku już 10 lat). Włoski diesel 1.6 także nie sprawia problemów (w mniejszych 1.3 Multijet zgłaszano problemy z kołem dwumasowym oraz niekiedy trzeba było wcześniej wymienić łańcuch rozrządu) i nie ma podwyższonego apetytu na olej jak w przypadku bazowego benzynowego silnika 1.4 l. Z biegiem lat odnotowano co najwyżej drobne problemy z instalacją elektryczną (styki w kostkach połączeniowych) oraz stuki z przedniego zawieszenia. Jak na współczesne auto to niewiele.

