Czy wojsko może zabrać traktor? Musi go oddać po tym czasie. Mało kto zdaje sobie sprawę

Jak stanowi Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, świadczenia na rzecz obrony Państwa to obowiązek każdego obywatela. Co to oznacza w praktyce? Wojsko może zarekwirować ciągnik, przyczepę, a nawet grunty orne. Po co? By realizować zadania obronne.

Kiedy wojsko może zabrać ciągnik? Kwalifikują się te sytuacje

W internecie już od kilku lat głośno i "rekwirowaniu" sprzętu rolniczego przez wojsko. To standardowe działanie, które służy przetestowaniu procedur obowiązujących w wojsku i zabezpieczenia potrzeb państwa na wszelki wypadek. Są limity pojazdów, których właściciele mogą zostać wezwani do udostępnienia sprzętu wojsku, a znajdziesz je w corocznie aktualizowanym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej.

Co to w rzeczywistości oznacza? Przejęcie w czasie mobilizacji i wojny, lecz także w czasie pokoju, do sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej. Co istotne, nie dotyczy to tylko ciągników rolniczych, lecz także i motocykli, samochodów terenowych, ciężarowych, przyczep, żurawi.

Na jak długo wojsko może przejąć ciągnik rolniczy? Powinni go oddać po tym czasie

Czas, na jaki nasz traktor będzie oddany do użytku państwa, wygląda inaczej w czasach pokoju i w czasach ogłoszenia mobilizacji lub wojny. W pierwszym przypadku:

do 48 godzin, by sprawdzić gotowość mobilizacyjną Sił Zbrojnych;

do 7 dni w przypadku ćwiczeń wojskowych;

do 24 godzin w przypadku ćwiczeń w obronie cywilnej.

Jeśli chodzi o czas mobilizacji lub wojny, należy mieć na uwadze, że taki stan może potrwać aż do ustania potrzeby używania. Co istotne, za każą rozpoczętą dobę użytkowania sprzętu przez wojsko, należy się ryczałt. Czy uważasz, że wojsko powinno mieć możliwość przejęcia ciągników rolniczych? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.