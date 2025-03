Salon sprzedaży Tesli ostrzelany z ostrej broni. To już drugi raz w tym tygodniu

Protesty pod salonami Tesli są denerwujące. Niezadowoleni z postępowania Elona Muska w amerykańskim rządzie, mają jednak bardziej wyszukane sposoby okazywania swojego sprzeciwu. Na liście drastycznych kroków pojawiły się już podpalenia ładowarek marki czy samochodów ustawionych przed salonami dealerskimi. Teraz poirytowani wpadli na nowy pomysł. Jeszcze bardziej drastyczny.

Dwanaście strzałów w kierunku salonu Tesli. Ucierpiały tylko auta

W Tigard w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych ktoś po raz drugi w tym tygodniu ostrzelał salon samochodowy Tesli z broni palnej. Tym razem w stronę budynku oddano jakieś dwanaście strzałów. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały nie tylko witryny, ale i samochody wystawiane w hali prezentacyjnej. Jak informuje lokalna policja, strzelca nie odstraszyła nawet obecność ochroniarza.

Policjanci zostali niezwłocznie wezwani na miejsce. Niestety w tym czasie strzelec się oddalił. Ponownie nie został ujęty. Funkcjonariusze prowadzą jednak śledztwo w sprawie. Śledztwo, do którego włączyło się FBI. Policjanci zbierają właśnie dowody, w tym nagrania z monitoringu. Być może na ich podstawie uda się ustalić sprawcę.

Czy ostrzał salonu Tesli to protest w związku ze słowami Muska?

Funkcjonariusze z Oregonu w chwili obecnej nie chcą się jednak wypowiadać na temat potencjalnych powodów ataków na ten punkt dealerski. Media spekulują, że może to być forma wyrażenia niezadowolenia z powodu polityki właściciela Tesli, a więc Elona Muska. Ile w tym prawdy? Jeżeli tak właśnie by było, to takie zachowanie należy potępić. Oczywiście można protestować, ale lepiej to robić w sposób pokojowy. Ostrzał budynku, zwłaszcza budynku z ochroniarzem w środku, nie jest dobrym pomysłem. Tu naprawdę ktoś może ucierpieć. Dlatego pozostaje nadzieja, że sprawca zostanie szybko ujęty. Tak, aby incydent nie powtórzył się więcej.