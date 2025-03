Zablokowała ulicę we Włodawie. Trudno uwierzyć z jakiego powodu. 'Zadziwiające'

Środek dnia, jedna z ciasnych ulic jednokierunkowych we Włodawie i niebieski Opel Tigra, który zablokował przejazd. Pani stanęła na jedynej drodze przejazdu. Tak, włączyła światła awaryjne. Tylko czy ten fakt pocieszył kierującego, który nagrał to zdarzenie? Wątpliwe. Szczególnie że powód zatrzymania w tym miejscu nie był specjalnie poważny.

Pani zablokowała przejazd. Musiała odebrać... rzeczy z pralni. "Bezczelność"

Po chwili okazało się, że kobieta zablokowała przejazd drogą, bo musiała... odebrać rzeczy z pralni. Pracownik punktu wkłada do bagażnika jej auta czarne worki z ubraniami. Sytuacja jest o tyle śmieszna, że pakunków nie było za dużo. Do tego pewnie nie były specjalnie ciężkie. Pani mogła zatem zaparkować nieco dalej i spokojnie zanieść je do auta. Co gorsze, kobieta ewidentnie nie robiła sobie nic z tego, że zablokowała drogę. Inni kierowcy musieli czekać na możliwość kontynuowania jazdy.

Bezczelność? To mało powiedziane. Pani nie zdaje sobie sprawy z faktu, że jej zachowanie było również wykroczeniem. I konieczność odebrania rzeczy z pralni z pewnością nie przekonałaby funkcjonariuszy ani nie odwróciłaby ich od planu wlepienia kobiecie mandatu. Ile mogłaby wynieść kara? Za tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym grozi grzywna nie niższa niż 500 zł. To oznacza, że kobieta mogłaby dostać nawet 5000 zł. Dodatkowo policjanci dopisaliby do jej konta 8 punktów karnych.

Siwe włosy zobowiązują? Przykład powinien iść z góry, ale nie taki

