Ten model zaskakuje bajerami, ale to kierownica skupia na sobie uwagę. Inny wymiar jazdy

Nastały czasy, w których wymagamy od naszego samochodu znacznie więcej, niż zwykła jazda samochodem. Przede wszystkim chcemy bezpieczeństwa, ale nie mniej zależy nam na wygodzie i komforcie jazdy. Cenimy sobie przestrzeń, wygląd zewnętrzny pojazdu, ale zwracamy także uwagę na gadżety i innowacje, które oferuje producent. Toyota to wszystko ma, jeden z modeli szczególnie przykuł naszą uwagę.

Model bZ4X 2022- co się za nim kryje i dlaczego tak bardzo przyciąga uwagę?

Wraz z tym modelem Toyoty zadebiutowała linia Beyond Zero. To filozofia, która ma pokazać podejście producenta, które skupione jest na człowieku. Zakłada zapewnienie kierowcy i pasażerom mnóstwo przestrzeni i komfortu. Pomaga w tym wyciszona kabina i cicha praca napędu elektrycznego. Innowacyjne rozwiązania, nowoczesne technologie i projekt kokpitu mają zapewnić płynną i intuicyjną jazdę oraz bezproblemową łączność. Toyota od dawna podkreśla swoją troskę o środowisko. Nie inaczej jest teraz. Ten konkretny model może produkować własną energię. Dzieje się tak za sprawą opcjonalnych paneli fotowoltaicznych na dachu.

W nazwie modelu litery bZ oznaczają Beyond Zero, liczba 4 charakteryzuje segment (4 to samochód średniej wielkości), X kryje to rodzaj nadwozia SUV/crossover.

Warto podkreślić, że producent przykłada ogromną uwagę do bezpieczeństwa:

Elektryczny bZ4X został standardowo wyposażony w najnowocześniejszy zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE. Systemy te chronią przed wypadkami, ograniczają skutki kolizji i wspomagają kierowcę w wykonywaniu manewrów w wielu różnych sytuacjach – czy podczas parkowania na zatłoczonej ulicy czy też jazdy po mieście lub autostradzie.

Kierownica, która szokuje i budzi ekscytację. Czy łatwo się do niej przyzwyczaić?

Po tym jak model bZ4X ujrzał światło dzienne, wzrok przyciągał nietypowy wygląd kierownicy. Kształt przypominający wolanty w lotnictwie wywołał wiele dyskusji i pytań, czy aby na pewno kierowcom będzie wygodnie takie auto prowadzić i czy nie wpłynie to na bezpieczeństwo. Odpowiedź Toyoty nie pozostawiła jednak żadnych wątpliwości "dzięki temu systemowi, w którym nie ma już fizycznego połączenia między sterem a kołami, kierowca musi stosować znacznie mniejszy kąt obrotu kierownicy, aby skręcić samochodem, co eliminuje potrzebę odrywania rąk podczas pokonywania ciaśniejszych zakrętów". Wersja z innowacyjnym kształtem kierownicy jest jedynie opcją, tradycjonaliści mogą być spokojni.