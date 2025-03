Jeśli nie znasz tych funkcji w samochodzie, lepiej nie wsiadaj za kierownicę

Odpowiednie ustawienie fotela i zagłówka, właściwa wysokość kierownicy, prawidłowo poprowadzony pas, a także ustawienie lusterek - to podstawowe czynności, których uczą szkoły jazdy, zanim kursanci będą mogli odbyć jazdy samochodem w praktyce. Niestety wielu młodych kierowców nie wie, jak powyższe czynności wykonać właściwie i jak mogą nam one ułatwić jazdę samochodem.

Jakie funkcje w naszym aucie nie powinny nas dziwić?

Osłona przeciwsłoneczna w aucie

Ten daszek to podstawowy element naszego auta. Niezastąpiony w przypadku słonecznych dni. Dzięki niemu chronimy nasze oczy przed promieniami słońca, co pomaga nam bezpiecznie jechać, bez stwarzania zagrożenia na drodze. W wielu modelach samochodów daszek można odczepić i obrócić w stronę bocznej szyby, tak by zablokować światło padające na bok twarzy.

Odpowiednia wysokość pasów

Prawidłowo zapięty pas nie może dotykać gardła ani uwierać na szyi, a pas biodrowy powinien być napięty i powinien przebiegać jak najbardziej w linii prostej i jak najniżej pod brzuchem. Aby pas przy szyi i gardle ułożony był prawidłowo należy odpowiednio ustawić jego górną część. Po naciśnięciu przycisku możemy przesunąć regulator w górę lub w dół.

Kierowca fot. anyaberkut/ iStock

Odpowiednie ustawienie kierownicy

Aby samochód prowadziło się bezpiecznie i komfortowo jednym z najważniejszych ustawień są te związane z kierownicą. Jeśli kierownica jest zbyt nisko lub zbyt daleko, wpływa to na zmniejszenie naszego komfortu jazdy, słabszą kontrolę nad autem oraz bóle kręgosłupa. Odpowiednio ustawiona kierownica pozwala na swobodne trzymanie rąk (zazwyczaj jest to na wysokości klatki piersiowej) powinna być ustawiona tak, by jej górna część była skierowana lekko w stronę klatki piersiowej.

Żeby móc zmienić ustawienie kierownicy musimy zwolnić blokadę. W zależności od modelu samochody powinniśmy ją znaleźć pod kierownicą po lewej lub prawej stronie, ale zdarza się, że jest po środku lub całkowicie pod kierownicą. Po zwolnieniu blokady przechodzimy do ustawień, a następnie znowu blokujemy kierownicę.

Lusterko wsteczne z dodatkową funkcją

Jeżeli nasze lusterko wsteczne ma dodatkowy przycisk. Okazuje się on często przydatny po zmroku - niweluje odbijające się światła aut znajdujących się za nami. Znacznie zwiększa to komfort jazdy i ułatwia skupienie się na drodze.