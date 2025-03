Już dziś rusza szalona promocja na paliwo. Potrwa tylko do soboty. Lista stacji

Już dziś w piątek 14 marca na stacjach Moya express użytkownicy pojazdów mechanicznych mogą tankować o 28 groszy brutto na litrze taniej. Konsumenci muszą użyć kodu rabatowego 1415. Kod ten oznacza uprawnienie do naliczenia zniżki i można go zastosować jedynie na samoobsługowych stacjach Moya express. Akcja promocyjna potrwa do soboty 15 marca.

REKLAMA

Zobacz wideo

Akcja obejmuje wszystkie paliwa

Promocja na Moya Express obejmuje wszystkie dostępne paliwa na tych stacjach. Przykładowo, zmotoryzowany po zatankowaniu 50 litrów paliwa, zaoszczędzi dokładnie 14 zł złotych. Klienci nie potrzebują żadnej aplikacji. Przed dokonaniem samodzielnej płatności w tankomacie, wystarczy wpisanie kodu rabatowego 1415 na wyświetlaczu.

Kod rabatowy Moya express Fot. Moya

Z promocji rabatowej w dniach 14-15 marca, mogą skorzystać klienci detaliczni tankujący na paragon, jak i przedsiębiorcy pobierający pojedyncze faktury VAT. Poniżej publikujemy wykaz 39 stacji objętych promocją.

Lista stacji Moya express w kolejności alfabetycznej: