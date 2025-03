Na świecie istnieje mnóstwo dziwnych dróg. Jedna z nich znajduje się w Szkocji. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem normalnie, ale okazuje się, że to najkrótsza ulica na świecie. Wpisano ją nawet do Księgi Rekordów Guinnessa. Jak na tym tle wypada jej polski odpowiednik?

Najkrótsza droga na świecie znajduje się w Szkocji. Stała się atrakcją turystyczną

Ten ewenement znajduje się w szkockim miasteczku Wick. Oficjalna długość ulicy to zaledwie 2,06 m i nosi nazwę Ebenezer Place. W 2006 roku została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Jest tam tylko jeden adres — No. 1 Bistro, które jest częścią hotelu Mackays. Szyld lokalu jest wyraźnie widoczny nawet na Google Street View.

Ebenezer Place łączy się z River Street oraz Union Street. Ulica znajduje się przy pięknej kamienicy z XIX wieku, co sprawia, że całe miejsce można uznać za atrakcję turystyczną. Jej nazwa została wyeksponowana na najkrótszej ścianie budynku zgodnie z życzeniem jego właściciela. W 1887 roku stała się oficjalną ulicą w Szkocji i ten status nie zmienił się do dzisiaj.

Jak najkrótsza ulica w Polsce wypada na tym tle?

Zanim Ebenezer Place wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa, zaszczyt ten przypadał Elgin Street w Wielkiej Brytanii, której długość wynosiła 5,2 m. A jak sytuacja wygląda w Polsce? Okazuje się, że nasza najkrótsza ulica znajduje się w Warszawie. To Samborska na Nowym Mieście, choć jej parametry nie są nawet zbliżone do rekordzisty ze Szkocji.

Najkrótsza ulica w Polsce ma 22 metry długości i 2,7 metra szerokości. Wytyczono ją w 1770 roku, a w 2010 roku przeszła remont i została oficjalnie otwarta. Co ciekawe, nie znajduje się przy niej żaden budynek.

Na drugim miejscu wśród najkrótszych ulic uplasowała się ulica Kącik w Poznaniu. Znajdują się przy niej trzy adresy, z czego dwa to lokale mieszkalne. Trzecie miejsce zajmuje ulica Leopolda Infelda w Sosnowcu, która ma 25 metrów długości.