Czy elektryczny mercedes miał kryzys tożsamości? Utknął pomiędzy dwoma tramwajami w Warszawie

Nietuzinkową sytuację opisał Miejski Reporter. Na swoim profilu w serwisie Facebook opowiedział o warszawskim przypadku. Tam elektryczny mercedes jechał między dwoma tramwajami od przystanku Metro Ratusz Arsenał aż do Parku Praskiego. W ten sposób ominął korek.

Czy elektryki mogą jechać po torowisku, jak po buspasie?

Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że kierowca miał do tego prawo. W końcu poruszał się samochodem elektrycznym. Wjechał zatem legalnie na pas, po którym mogą się poruszać tramwaje i autobusy. Uprawnienie do korzystania z buspasów wynika przecież z ustawy o elektromobilności. Tyle że taki pogląd w tym konkretnie przypadku jest błędny.

Na tym odcinku rzeczywiście pojawia się znak F-19 wskazujący na podział pasów ruchu. Na znaku pojawia się także symbol autobusu. To jednak jeszcze nie oznacza, że mamy do czynienia z buspasem. To buspas nie jest. Buspas musi mieć oznaczenie z symbolem autobusu i napisem "BUS". Bez tego nie spełnia wymogów. To oznacza mniej więcej tyle, że kierowca mercedesa na tym odcinku nie miał prawa wjechać na tę część jezdni, która została przeznaczona dla tramwajów i autobusów. Pojawił się tam bezprawnie.

Za jazdę torowiskiem kierowca mógłby dostać do 5000 zł mandatu

Miejski Reporter powołuje się na rozmowę z motorniczym tramwaju. Z jego słów wyraźnie wynika, że "takich jest coraz więcej". Co gorsze, sytuacja powoduje utrudnienie ruchu pojazdów szynowych. Bo przez tego konkretnego mercedesa drugi z tramwajów nie mieścił się na przystanku. To oznaczało poważne utrudnienie w ruchu komunikacji miejskiej, ale także dodatkowe trudności dla pasażerów.

Powyższa sytuacja stanowi także wykroczenie. Gdyby sytuację dostrzegł patrol policji, mógłby postanowić zatrzymać kierującego. Jakie mandat by mu groził? Konsekwencje prawdopodobnie zostałyby wyciągnięte na podstawie art. 92 ustawy Kodeks wykroczeń. Za niezastosowanie się do znaku grozi grzywna o wysokości od 20 do 5000 zł.