We Wrocławiu sprzedają cudze auta. Uwagę przykuwa amerykański krążownik

W Polsce coraz popularniejsze stają się licytacje samochodów używanych, które są organizowane m.in. przez skarbówkę, zarządy dróg czy urzędy miasta. Auta mają zawsze atrakcyjne ceny i można je kupić przy odrobinie szczęścia. Jakie mienie ruchome pod postacią pojazdów obecnie sprzedaje administracja miasta Wrocławia, która woli znaleźć nowych właścicieli za niewielkie pieniądze, zamiast wysyłać maszyny na złom?

Pojazdy przeszły na własność miasta

Na wniosek Straży Miejskiej lub Policji sprzedawane we Wrocławiu samochody usunięto z ulic w procedurze art. 50a Prawo o ruchu drogowym. To często pojazdy nieposiadające tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że są nieużywane od dłuższego czasu lub zostały porzucone. Jeśli w ciągu 6 miesięcy po taki odholowany pojazd nie zgłosi się uprawniona osoba, wówczas przechodzi on na własność miasta z mocy ustawy.

Do kupienia 7 bezpańskich samochodów

Na liście przetargu znajduje się siedem samochodów. Jak łatwo się domyślić ich stan techniczny nie jest idealny. W przypadku takich wozów często nie ma ani kluczyków, ani dokumentów, a do tego dochodzą uszkodzenia karoserii, zabrudzenia wnętrza i nieznana kondycja techniczna. Z tego powodu auta są po prostu tanio sprzedawane, co zwyczajnie przyciąga uwagę osób poszukujących okazji. Jakie samochody tym razem wylądują pod "młotkiem" i ile kosztują? Urząd Miejski Wrocławia oferuje:

Fiat 126p,1989 - cena wywoławcza: 900 zł brutto

Ford C-Max 1.6 TDCi, 2009 - cena wywoławcza: 2600 zł brutto

Lincoln Mark VII Coupe, 1992 - cena wywoławcza: 3300 zł brutto

Peugeot 207 Diesel, 2009 - cena wywoławcza: 4500 zł brutto

Toyota Corolla E3, 1998 - cena wywoławcza: 1000 zł brutto

Toyota Corolla 1.3, 1992 - cena wywoławcza: 850 zł brutto

Volkswagen Golf VI 1.4, 2009 - cena wywoławcza: 9400 zł brutto

Sprzedawane pojazdy można będzie obejrzeć 17 marca (w poniedziałek) 2024 r. w godz. 11-13, na parkingu przy ul. Nowodworskiej 19 we Wrocławiu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 71 777 95 20). Osoby zainteresowane muszą przygotować ofertę na wybrany pojazd z proponowaną ceną (nie niższą niż cena wywoławcza) oraz wypełnić wymagane oświadczenia, dostępne na stronie urzędu miasta, które należy złożyć do sekretariatu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia (ul. Strzegomska 148) osobiście, pocztą lub kurierem – tak, aby dotarła najpóźniej 19 marca do godz. 10.

Otwarcie ofert nastąpi 19 marca o godz. 10.30. Wygrywa oferta z najwyższą ceną. W przypadku remisów organizowana jest licytacja. Wyniki będą opublikowane na stronie https://bip.um.wroc.pl/ w ciągu 7 dni roboczych. Osoba, która wygra przetarg ma 5 dni roboczych na wpłatę pełnej kwoty na konto Gminy Wrocław. Następnie po podpisaniu umowy odbiór pojazdu musi nastąpić w ciągu kolejnych 5 dni roboczych. Warunki przetargu nie uwzględniają możliwości reklamacji co do stanu technicznego pojazdu.