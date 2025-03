Sprawdź naklejkę w samochodzie. Niektórym przyjdzie zapłacić znacznie więcej

Jeżeli jeszcze tego nie sprawdzałeś to jest dobra chwila uświadomić sobie, które z dwóch oznaczeń znajduje się na nalepce umieszczonej pod maską twojego samochodu. To także istotna kwestia, z którą warto się zapoznać zastanawiając się nowym autem. Inaczej niektóre z opłat mogą być znacznie wyższe niż wcześniej przypuszczałeś.

REKLAMA

Sprawdź pod maską swojego samochodu rodzaj naklejki. Jedna z nich może zwiastować wydatki

Auta kilku-, kilkunastoletnie są szczególnie popularne na polskich drogach. Sporo potencjalnych kupujących również jest zainteresowanych pojazdami właśnie z tego okresu. Dlatego warto zajrzeć pod maskę i sprawdzić czy oznaczenie na naklejce to R134a czy R1234yf. Są to oznaczenia czynników chłodniczych, które stosuje się w klimatyzacji samochodowej.

Która naklejka świadczy o zwiększonych kosztach?

R1234yf to czynnik, który zaczął być stosowanych w pojazdach pochodzących od roku 2017. Przejście z czynnika R134a na czynnik R1234yf miał miejsce w latach 2015-2020, więc to na te samochody głównie należy zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o nowszy czynnik, czyli R1234yf jest ekologiczny, jednak mniej wydajny. To sprawia, że obciąża silnik. Niestety wymiana czynnika jest także droższa.

Na te zmiany czeka 88 proc. kierowców. Ukryte wady w samochodach używanych nie będą problemem (zdjęcie ilustracyjne) Andrea Piacquadio, pexels.com

W jednym z warsztatów koszt podłączenia maszyny do czynnika R134a wynosi 150 zł, a do R1234yf 200 zł. Cena 100 g czynnika starego typu to 30 zł, a nowego 60 zł. Całkowity koszt wymiany czynnika wynosi 300 zł dla R134a i 500 zł dla R1234yf.

- podaje przykład serwis Autokult

Warto również wspomnieć o tym, że samochody posiadające układy klimatyzacji z czynnikiem R1234yf są niestety bardziej awaryjne - mamy na myśli tu kompresory i nieszczelności. Ten układ, w przeciwieństwie do starszego, wymaga także częstszych wymian bądź napraw. Może się więc zdarzyć, że awaryjność może być znacznie większa, podobnie jak i koszty.