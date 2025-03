Czy to autobus, czy ciężarówka? Nietypowe pojazdy widzieliśmy tylko w jednym kraju

Islandia to przedziwny kraj. Nie ma tak drzew i lasów. Jest jedynie skała wulkaniczna porośnięta mchem. Zaskakująca jest także populacja tego państwa. Bo zamieszkuje go nieco ponad 393 tys. osób. To niewiele więcej, niż liczy populacja... Szczecina.

Autobus ze zdjęcia jest... terenowy. To na Islandii ważne

Gospodarka Islandii to oczywiście przemysł wytwórczy. Ale nie tylko. Bo w strukturze przychodów kraju mocno zaznaczony jest także przemysł usługowy, a w tym turystyczny. Właśnie w jego ramach eksploatowany jest przedziwny autobus. Pojazd pochodzący ze zdjęcia Michaela Mccalla zamieszczonego w serwisie Facebook na forum "Rare & One-off Buses and Coaches, Past & Present" jest eksploatowany do tej pory we flocie przedsiębiorstwa SBA-Norðurleið. Firma zajmuje się transportem osób głównie na potrzeby turystyczne.

Pytanie w tym punkcie brzmi: "Czy SBA-Norðurleið nie mogło kupić zwykłego autobusu?" Mogło i kupiło. Ma we flocie całą masę klasycznych autokarów. Przebudowany pojazd ma jednak zasadniczą przewagę nad nimi. O ile klasyczny autobus ma naprawdę niewielki prześwit, o tyle Scania transportująca pasażerów może wjechać niemalże wszędzie. Jest nazywana autobusem górskim. A to na Islandii niezwykle kluczowa zaleta. Poza tym pojazd ma typowe dla autokaru rozmiary. Liczy 13 metrów długości i 2,5 metra szerokości.

Islandzki autobus terenowy powstał na bazie Scanii R420. Mają więcej takich pojazdów

Islandzki i nietuzinkowy autokar powstał na podwoziu świetnie znanej transportowcom Scanii R420. Ten konkretny model został wyprodukowany w 2005 r. Pojazd otrzymał nadbudowę pasażerską. W niej znalazły się 54 miejsca dla pasażerów, przy czym każde posiada pasy bezpieczeństwa. Ciekawostka? Nowe fotele zostały zamontowane w pojeździe w 2021 r. Poza tym kabina pasażerska została wyposażona w dwuszybowe okna, pojedyncze drzwi dla pasażerów, radio i odtwarzacz CD czy porty do ładowania USB dla każdego z podróżujących.

Przedsiębiorstwo SBA-Norðurleið ma dużo większą ofertę autobusów górskich. Samych Scanii przerobionych na autokary posiada pięć. Rekordowo długa zabiera na pokład 66 osób i posiada dwie osie z tyłu. Poza tym eksploatuje również pojazdy zbudowane na podwoziu Mercedesa Atego 1530, Axor 1833 4x4 i Sprintera oraz Scanii P113 4x4.