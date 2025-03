Idzie wiosna, na drogach pojawili się rowerzyści. Nieświadomi mogą dostać nawet 2,5 tys. kary

Wraz z rosnącymi temperaturami za oknem zrzucamy grubsze warstwy odzieży i jednocześnie zaczynamy przygotowywać się do aktywnego sezonu rowerowego. Już po ostatnich pierwszych cieplejszych dniach nie dało się nie zauważyć miłośników dwóch kółek poruszających się po miastach i okolicach, cieszących się pierwszymi promieniami słońca. Czy każdy jednak ma świadomość obowiązujących go przepisów? Przypominamy, że za niektóre wykroczenia grozi nawet 2,5 tys. kary.

Wielu rowerzystów nie zna podstawowych przepisów

Przepis, o którym wielu zdaje się zapominać, dotyczy poruszania się na jednośladach dzieci przed ukończeniem 10. roku życia. Ci uczestnicy ruchu mogą poruszać się na rowerach wyłącznie pod opieką dorosłego i jeżdżąc po chodniku. Musimy jednak pamiętać, że prędkość musi być dostosowana do tempa pieszych - jesteśmy zobowiązani ustąpić im pierwszeństwa. Młodzież pomiędzy 10. a 18. rokiem życia powinna posiadać uprawnienia do jazdy w postaci karty rowerowej. Wszyscy ci, którzy rok 18 już ukończyli mogą poruszać się po drogach bez posiadania specjalnych dokumentów.

Za co rowerzyści mogą otrzymać mandat?

Rowerzyści otrzymują głównie mandaty za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym. Poruszając się po ścieżce rowerowej rowerzysta jedzie z pierwszeństwem, gdy jednak dojeżdża do ścieżki, która przecina się z przejściem dla pieszych oznaczonym znakiem D-6 oznaczającym przejście dla pieszych, rowerzysta musi ustąpić pieszym. Za niedostosowanie się do przepisów rowerzysta może otrzymać karę w wysokości od 50 do 500 zł.

Rowerzyści, fot. Canetti / iStock Rowerzyści, fot. Canetti / iStock

Problemem często są przejścia, przy których nie ma znaku pionowego, tylko oznaczenie w postaci "zebry" lub obniżenie krawężnika - tu teoretycznie pierwszeństwo ma rowerzysta, jednak warto zachować ostrożność - wielu pieszych myśli, że ma w tych miejscach pierwszeństwo.

Tu nie będzie niespodzianki - najwyższy mandat można otrzymać za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu. Jeżeli w trakcie kontroli kierowca będzie miał od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi otrzyma karę w wysokości 1 ty. zł. Gdy alkomat wskaże powyżej 0,5 promila kara wzrośnie do 2,5 tys. zł. Karze podlega również osoba przewożąca kogoś w stanie nietrzeźwości. Przepisy w takiej sytuacji mówią o karze wynoszącej 500 zł.