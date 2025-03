Władze tej metropolii mają sposób na stare graty. Wprowadzili zakaz sprzedaży paliwa ich właścicielom

Hinduska "strefa czystego transportu" wejdzie w życie ostatniego dnia marca. I Hindusi mają już pomysł na jej pełne stosowanie. Jak informuje Elektrowóz, na stacjach paliw będą musiały być montowane kamery. Te mają rejestrować numery pojazdów. Na tej podstawie sprawdzana będzie zgodność z nowymi zasadami. Na tej podstawie wyciągane będą też konsekwencje w stosunku do kierowców i operatorów paliwowych.

Stare auta znikną z Delhi? Władze walczą o czystość powietrza w mieście

Zakaz bez wątpienia jest drastyczny. Władze nie mają jednak lepszego pomysłu na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. To z kolei jest naprawdę drastyczne. Jak wskazują badania, Indie są piątym najbardziej zanieczyszczonym krajem na świecie. Średnie roczne zanieczyszczenie powietrza w Delhi jest 19 razy większe niż wytyczne WHO. To tworzy zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców. Właśnie dlatego władze nie idą w kierunku półśrodków.

O zanieczyszczeniu powietrza w stolicy Indii decyduje efekt skali. Delhi to nie tylko stolica Indii. To też blisko 26,5-milionowe miasto, w którym zarejestrowanych jest prawie 8 milionów pojazdów. Delhi jest zatem prawie 3-krotnie większe od Warszawy, a jednocześnie na jego ulicach porusza się blisko 4-krotnie więcej pojazdów spalinowych. I w zdecydowanej większości są to pojazdy stare i wyeksploatowane, które spełniają niskie normy emisyjne.

Zakaz tankowania, a nawet zakaz rejestracji. Pod lupą też autobusy

Kluczowe jest to, że Indie wypowiedziały walkę starym autom już wcześniej. Indie, bo decyzja dotycząca Delhi przyszła z ministerstwa środowiska. Także ono zadecydowało o tym, że dziś w stolicy kraju nie da się zarejestrować samochodu o napędzie benzynowy, który ma więcej niż 15 lat. W przypadku diesli granica wieku jest ustawiona jeszcze wyżej. Zakaz rejestracji dotyczy pojazdów, które mają więcej niż dekadę. Co więcej, kierowcy muszą na własną rękę przeprowadzać testy zgodności emisji spalin z przepisami. Na tej podstawie wydawane są "certyfikaty zgodności".

Walka ze smogiem w Delhi ma jednak dotyczyć nie tylko samochodów, ale i autobusów. Aktualnie po stolicy Indii poruszają się autobusy zasilane skompresowanym gazem ziemnym (CNG). Ich "kariera" skończy się jednak pod koniec roku. Do grudnia 2025 r. mają bowiem zostać wymienione na pojazdy o zasilaniu elektrycznym.