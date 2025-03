Czołowe portale o tematyce rolniczej donoszą, że sprzedaż nowych ciągników w całej Europie drastycznie spada. Taka sytuacja może wskazywać na długofalowe zmiany zachodzące na Starym Kontynencie. Z kolei w Ameryce Południowej padają rekordy – tam odnotowuje się prawdziwy rozkwit pod względem zapotrzebowania na nowe maszyny.

REKLAMA

Europejscy rolnicy nie chcą nowych ciągników? Sprzedaż mówi sama za siebie

Tygodnik Rolniczy podał, że sprzedaż nowych ciągników w styczniu 2025 roku spadła aż o 17% w skali roku. Portal powołał się na dane z CEPiK. Jak się okazuje, taka sytuacja ma miejsce nie tylko w Polsce – podobne spadki odnotowano również w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W Stanach Zjednoczonych spadki sięgają 16%, a w Kanadzie 3%. Mateusz Wasak z Tygodnika Rolniczego jako główne przyczyny tej sytuacji wskazuje problemy z finansowaniem wynikające z wysokich stóp procentowych oraz zmniejszenie dopłat z UE. Duże znaczenie mają także pogarszające się warunki pogodowe.

Obecnie w Polsce liderem na rynku ciągników jest marka New Holland, a tuż za nią plasuje się Kubota. Mimo to obie firmy odnotowały spadki sprzedaży w porównaniu do 2024 roku. Jedyne wzrosty zarejestrowano w przypadku poszczególnych przedziałów mocy. Pojazdy o mocy 50-71 KM oraz 71-100 KM cieszyły się w styczniu tego roku większym zainteresowaniem niż rok wcześniej — relacjonuje Łukasz Siara z Profitechniki.

W Ameryce Południowej sytuacja zupełnie odwrotna

Portal Tygodnik Rolniczy zauważa, że sytuacja na świecie nie wszędzie wygląda źle. Otóż w Ameryce Południowej, a dokładniej w Brazylii, ciągniki sprzedają się jak ciepłe bułeczki – wzrosty sięgają tam 25,5% w skali roku. Indie również mają się czym pochwalić, ponieważ ich sprzedaż wzrosła aż o 11%. Także sytuacja w RPA uległa znacznej poprawie – południowoafrykańscy rolnicy coraz chętniej inwestują w nowy sprzęt.

O czym świadczą takie zmiany? Czy jest się czym martwić?

Przedstawione wyniki wyraźnie wskazują na zmiany trendów sprzedażowych na świecie. Wygląda na to, że południowa część globu zaczyna mocniej napędzać rynek nowych ciągników. Farmer.pl podaje, iż w związku z tą sytuacją polscy producenci maszyn już prowadzą działalność za oceanem i w najbliższym czasie planują rozwijać współpracę z tamtejszymi firmami.

Spadek sprzedaży nowych ciągników (fot. Pixabay, Pexels)

Otwiera to wiele możliwości, zwłaszcza że Ameryka Południowa wykazuje duże zapotrzebowanie na ten sprzęt. Zatem czy należy bić na alarm? Kryzysu nie ma, jednak trudna sytuacja finansowa w Europie powoduje spadek sprzedaży nowych maszyn rolniczych. Warto więc zastanowić się nad rozwiązaniami, które mogłyby wesprzeć europejskich rolników w tej kwestii.

Źródła: tygodnik-rolniczy.pl, profitechnika.pl, farmer.pl