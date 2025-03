Idą zmiany. Wybrane modele aut zostaną wyposażone w dodatkowy kolor świateł

Mercedes to niemiecki koncern, który bardzo skupia się na rozwoju samochodów autonomicznych. Niedawno poinformował o tym, że otrzymali zgodę na przeprowadzenie testów, które mają polegać na zamontowaniu nowego koloru świateł w wybranych samochodach. Czemu dokładnie to ma służyć?

Wybrane pojazdy autonomiczne zostaną wyposażone w dodatkowe rozwiązanie

Mercedes mocno inwestuje w rozwój samochodów autonomicznych. To rodzaj pojazdów, które przejmują rolę kierowców w czasie jazdy. Aby to zdawało egzamin potrzeba zaawansowanego systemu, który zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy. Inżynierowie dbają o stały rozwój i wprowadzanie kolejnych innowacji. Jednym z rozwiązań, które będzie niebawem testowane, to wprowadzenie turkusowych świateł, które pojawią się na stałe w wybranych modelach marki.

Nowy rodzaj świateł w wybranych samochodach. Czemu ma służyć?

Specjalne światła obrysowe w kolorze turkusowym mają sygnalizować zautomatyzowaną jazdę. Zezwolenie, które wydały niemieckie władze ma obowiązywać na terenie całego kraju do lipca 2028 roku. Niewykluczone, że termin ulegnie przedłużeniu. Głównym celem zastosowania nowych świateł jest informowanie innych uczestników ruchu, że obok porusza się samochód z aktywną funkcją zautomatyzowanej jazdy. Mówi się też o tym, że to rozwiązanie będzie pomocne organom ruchu drogowego i policji na szybsze rozpoznanie rodzaju pojazdu.

Specjalne światła obrysowe są zintegrowane z przednim i tylnym oświetleniem oraz z kierunkowskazami w lusterkach zewnętrznych. Po włączeniu systemu Drive Pilot nieprzerwanie świecą na turkusowo – to kolor, który Mercedes-Benz zamierza ustanowić dla jazdy warunkowo zautomatyzowanej i wyższych poziomów automatyzacji

- brzmi część oficjalnego komunikatu.