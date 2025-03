Unikalna tablica została schowana za szkłem. Można ją oglądać na stacji Warszawa Włochy

Kolejowy przystanek Warszawa Włochy zyskał właśnie nową ozdobę. Choć słowo "nowa" nie do końca tu pasuje. Bo mówimy o zabytkowym rozkładzie jazdy namalowanym na fragmencie muru. Ten pochodzi ze starego przejścia podziemnego. Został podczas remontu wycięty wraz z ceglaną ścianą i ma dziś 350 cm szerokości i 250 cm wysokości.

Tablica stanęła za szybą. Pomieszczenie jest nawet klimatyzowane

Kolejarzom mocno zależało na zabezpieczeniu "ozdoby". Dlatego tablica została oczyszczona, wypiaskowana i zaimpregnowana, a następnie umieszczona za szklaną gablotą. Gablota to jednak nie tylko szkło. Zamontowane zostało także oświetlenie i klimatyzator. Klimatyzator, który ma zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność unikalnej tablicy.

Zabezpieczenie zabytkowej tablicy nie było tanie. Koszt sięgnął 700 tys. zł. Kwota pochodziła z budżetu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Chodziło jednak o zabezpieczenie historycznej tablicy przed aktami wandalizmu i naturalną erozją.

Co można znaleźć na tej tablicy? Pojawiają się nazwy kilkunastu miejscowości wraz z godzinami kursowania pociągów w ich kierunku. W tamtym czasie pojazdy szynowe odjeżdżały ze stacji m.in. do Pruszkowa, Sochaczewa czy Żyrardowa. Pomocą w datowaniu tablicy okazała się nieistniejąca już nazwa Zielkowice, która od 1950 roku nosi nazwę Łowicz Przedmieście. To może oznaczać, że tablica pochodzi z przełomu lat 40. i 50. XX w.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Tablica to nie koniec prac. PKP odnowiło też "skrzydlatą wiatę"

Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem tablicy były realizowane pod nadzorem i kierunkiem konserwatora zabytków. Sama tablica została natomiast odnaleziona podczas modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego połączonej z modernizacją stacji Warszawa Włochy.

To jednak nie koniec obiektów przypominających i historii kolei, które można znaleźć na przystanku Warszawa Włochy. Jak informuje PKP PLK, "nad peronem drugim unosi się modernistyczna wiata, której historia związana jest z elektryfikacją tej trasy w latach 30. XX wieku. Obiekt, nazywany często skrzydlatą wiatą." Ona również został wyremontowany.