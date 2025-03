Oszuści wymyślili kolejny sposób. Jedno nazwisko, kilkanaście kupionych aut

Serwis Money.pl poinformował ostatnio, że w Polsce pojawił się nowy rodzaj kradzieży aut. Tym razem chodzi o wyłudzanie danych osobowych i ich późniejsze wykorzystanie. Choć osoba, której skradziono dane może nie mieć o niczym pojęcia, i w większości sytuacji tak właśnie jest, to niestety zgodnie z prawem to ona musi stawić czoła sytuacji i nierzadko ponosić konsekwencje za nie swoje czyny.

45-latka padła ofiarą oszustów samochodowych. Kobieta nawet nie posiada prawa jazdy

Całkiem niedawno w programie "Uwaga" w TVN, został pokazany przypadek 45-letniej pani Moniki. Choć kobieta nie posiadała prawa jazdy, w świetle prawa była posiadaczką 19 pojazdów. Wszystkie umowy sprzedaży były sporządzane właśnie na jej nazwisko. Kobieta oczywiście nie miała o niczym pojęcia, a dowiedziała się o całej sytuacji ponieważ na zlecenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jej konto zostało zajęte przez bank. Powodem był brak opłaconego OC.

W jaki sposób działają oszuści i dlaczego?

Niebezpiecznik.pl wyjaśnił, że osoba której dane zostaną zgłoszone do urzędu, zostaną automatycznie przekazane do CEPiK. To ona, w świetle prawa, staje się właścicielem zakupionego pojazdu, nawet wtedy, gdy nie jest tego świadoma. Serwis dodaje także, że taki proceder skupowania aut odbywa się prawdopodobnie w celu wymontowania z nich kosztownych i cennych części, następnie trafia na złom. Aby uniknąć płacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC, oszust zrzuca całą odpowiedzialność na nieświadomą i oszukaną osobę.

Jedną z opcji, choć czasochłonną i żmudną, wydaje się jedynie regularne sprawdzanie dwóch serwisów - Mój Pojazd i Portal UFG, dzięki temu możemy się upewnić, że nie ciążą na nas żadne zobowiązania finansowe z tytułu posiadania samochodu.