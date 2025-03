Tramwajowa linia ma tylko trzy przystanki, a i tak przewiozła prawie 2 mln pasażerów

W marcu 2024 r. do użytkowania oddana została nowa trasa tramwajowa na Kasprzaka w Warszawie. Mowa konkretnie o odcinku między Skierniewicką a Wolską. Na trasie zaplanowane zostały trzy przystanki. To Szpital Wolski przy Płockiej, PKP Kasprzaka (Wola) przy przystanku kolejowym Warszawa Wola i Ordona-WSA przy ul. Ordona. Przystanki te stały się prawdziwym hitem.

REKLAMA

Zobacz wideo Podziemny tramwaj do Warszawy Zachodniej

1,9 mln pasażerów w 9 miesięcy. 3 przystanki stały się transportowym hitem

Jak informują Tramwaje Warszawskie, na trzech nowych przystankach przy Kasprzaka w ciągu 9 miesięcy ubiegłego roku do pojazdów szynowych wsiadło w sumie 1,9 mln pasażerów. Tytuł najpopularniejszego przystanku na tasie zgarnął "PKP Wola". Z niego skorzystało aż 800 tys. podróżujących. Najpopularniejszym tramwajem z kolei jedenastka. Z niej skorzystało 1,5 mln pasażerów.

Tak potężny sukces to świadectwo tego, że inwestycja za 205 mln zł okazała się trafiona. A sam sukces to nie tylko wynik nowej infrastruktury. Liczy się także kilka innych czynników. Pierwszy z nich dotyczy samego rozkładu jazdy. Jak informują Tramwaje Warszawskie, po torach na Kasprzaka kursują linie 10 i 11. W godzinach szczytu tramwaje podjeżdżają na tym odcinku średnio co 3 do 5 minut. Siatka połączeń jest zatem naprawdę gęsta i układa się w około 220 kursów na dobę w jednym kierunku. Łącznie na trzech przystankach w dwie strony zaplanowanych jest 440 odjazdów.

Linia na Kasprzaka to idealny przykład łączenia całego potencjału komunikacji w mieście

Kolejnym faktorem sukcesu jest wszechstronność tych połączeń. Tramwajami z trzech nowych przystanków na Kasprzaka podróżni mogą dojechać m.in. do stacji metra Rondo Daszyńskiego czy zlokalizowanego wokół osiedla biurowego. Przejazd zajmie im dosłownie kilka minut i to nawet w godzinach szczytu. Na trasie pojazd nie musi w końcu stać w korkach. Poza tym, jak przypomina Portal samorządowy, po drodze trafiają się też dobre punkty na przesiadki do i z autobusów oraz pociągów kursujących tzw. linią obwodową.

Kolejnym składnikiem sukcesu jest fakt, że linia prowadzi z osiedla Odolany. Rozwijającego lub tak naprawdę dopiero rodzącego się centrum mieszkaniowego. To tu znajduje się tzw. warszawski Hongkong, w którym znaleźć można aż 7 tys. lokali mieszkalnych. Szacuje się, że tylko na tym osiedlu zamieszkuje nawet 20 tys. osób. Patrząc na te liczby, nietrudno założyć, że w tym roku wynik z poprzedniego zostanie poprawiony. Przebicie progu 2 mln pasażerów w ciągu 12 miesięcy z pewnością nie będzie trudne.