Ford Ranger Raptor przemyskiej straży miejskiej. Po co im taki wóz? Zapytaliśmy o to władze

Widok drogich i często zbytecznie luksusowych pojazdów we flotach różnego rodzaju organów państwowych wywołuje u nas zirytowanie. Co więcej, niektórzy urzędnicy wręcz lubują się w tworzeniu przetargów ułożonych pod techniczne walory konkretnego, niejednokrotnie drogiego i prestiżowego modelu. Podobne emocje wzbudził w internautach "niedawny" zakup władz Przemyśla.

Ford Ranger Raptor przemyskiej straży miejskiej. Internauci nie kryją złości

3 lutego prezydent Przemyśla Wojciech Bakun opublikował na swoim facebookowym profilu post, w którym umieścił zdjęcia najnowszego wozu straży miejskiej. Jest to szary Ford Ranger Raptor. Egzemplarz nie należy jednak do najnowszej szóstej generacji modelu, a poprzedniej, piątej. Oczywiście opinia publiczna w mig zareagowała na nowy pojazd przemyskich strażników. W sekcji komentarzy nie zabrakło licznych uszczypliwości tak pod adresem samego prezydenta, jak również komendanta straży miejskiej.

"Państwowe wydaje się najłatwiej. Po co wersja Raptor? Komendant sobie wymarzył?" - pyta sarkastycznie jeden z internautów. "Chyba nikt nie zadał tego pytania a gdzie SM w tym aucie będzie przewozić ujętych ,lub przekazany na Izbę wytrzeźwień? Raptor jest przystosowany? Czy to dla Komendanta?" - dodaje inny. "[...] obywatelom wciska się na siłę ekologie, downsizing a tu proszę, wóz, który zostawia po sobie śladu węglowego tyle, co trzy Toyoty Prius i kosztuje tyle, co dwie takie Toyoty, już o kosztach eksploatacji nie wspominając. Gdzie tu gospodarność i logika?" - zachodzi w głowę kolejny komentujący. Postanowiliśmy skontaktować się z włodarzami miasta i ustalić, dlaczego wybór padł akurat na taki wóz.

Straż miejska z Przemyśla "wozi się Raptorem". Skąd pomysł na kupno takiego pojazdu?

Okazuje się, że historia Raptora wymalowanego w barwy straży miejskiej wcale nie jest tak krótka, jakby się to wydawało. Jak przekazał nam Sekretarz Miasta Przemyśla, Daniel Stecura, miasto zakupiło forda 7 listopada 2022 roku za kwotę 265.588,21 zł. Jest to egzemplarz wyposażony w dwulitrowy silnik diesla o mocy 213 KM. Skąd jednak wziął się w ogóle pomysł jego zakupu? Wynikało to z sytuacji związanej z wybuchem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. "Po wybuchu wojny na Ukrainie przez teren Przemyśla przechodziła jedna z głównych dróg uchodźczych ludności ukraińskiej. Każdego dnia około 30 tys. przejeżdżało do miasta koleją, drogowym i pieszym przejściem granicznym w Medyce. Nasze miasto było pierwszym bezpiecznym przystankiem poza granicą Ukrainy" - stwierdza sekretarz.

Ze względu na trudną sytuację i towarzyszące jej okoliczności, narodził się pomysł zakupu samochodu, który mógłby być wykorzystywany we wszystkich niezbędnych czynnościach, często nieprzewidzianych i zaskakujących. "Taką sytuacją jest choćby przewóz żywności do pociągu, który utknął na wiele godzin z uchodźcami w szczerym polu na linii kolejowej Medyka – Przemyśl, tam, gdzie zwykłe auto nie miało możliwości wjechania na pole rolne. Przewoziliśmy tym samochodem również ciężki sprzęt w rodzaju agregatów prądotwórczych do ogrzewania namiotów. Przez cały ten czas intensywnych działań związanych z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy wykorzystywaliśmy samochód do przewozu towarów i osób na Punkt Recepcyjny usytuowany na dworcu PKP. Samochód był więc zakupem niezbędnym, ponieważ nasz samorząd nie dysponował innym pojazdem, który mógłby wypełniać wymienione zadania" - tłumaczy sekretarz miasta.

Ford Ranger Raptor straży miejskiej z Przemyśla. Szczegóły zakupu

W związku z tym, że pojazd miał służyć w takich, a nie innych okolicznościach, władze miasta mogły zastosować przepisy par. 12 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Oczywiście zachowane zostały wymogi zawarte w art. 44 ust 3 ustawy o finansach publicznych (wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów itd.). Jak informuje sekretarz miasta, zakup został poprzedzony odpowiednim "rozeznaniem rynku", którego dokonano między 19 a 26 października 2022 roku. Przeprowadzono wiele rozmów z przedstawicielami firm. Następnie do tych, które zdecydowały się, że złożą oferty, wysłano stosowne maile. Były to:

Ford Store BCH Chwaliński Dąbrowie w Opolu,

ANWA Toyota w Krakowie,

Salon Rad Motors sp. z o.o. w Radomiu,

Salon Ford Euro Car w Krakowie,

Ford Bemo Motors Rzeszów,

Auto–Centrum M.Z. Kierat w Tychach.

Jak się okazało, jedyną ofertą spełniającą wymagania władz była ta złożona przez pierwszą z wymienionych firm. Zaważyła o tym m.in. cena i możliwość natychmiastowego zrealizowania zamówienia - pojazd dostępny był "od ręki". Oprócz wspomnianego forda w grę wchodziła jeszcze Toyota Hilux zaproponowana przez krakowski salon japońskiej marki. Jej cena była nieco niższa - 255 514 zł - jednak wóz byłby dostępny dopiero na przełomie 2023 i 2024 roku. Trzecią i zarazem ostatnią propozycją był Jeep Gladiator Overland z trzylitrową jednostką. Tutaj jednak czynnikiem dyskwalifikującym była cena - 386 500 zł. Pozostałe firmy nie mogły dostarczyć jakiegokolwiek spełniającego wymagania auta ze względu na wyprzedany asortyment bądź "brak możliwości sprzedaży i wyceny". Pamiętajmy, że w listopadzie 2022 roku na rynek nadal wpływały pandemiczne czynniki i dostępność nowych samochodów w dalszym ciągu była ograniczona.

Raptor dla straży miejskiej? Nie tak do końca

Skontaktowaliśmy się również z samym komendantem straży miejskiej Janem Geneją, który poinformował nas o tym, że ford nie jest przekazany do wyłącznej dyspozycji strażników. "Pojazd będzie służył w ramach Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dzięki niemu możliwy będzie dojazd do trudno dostępnych miejsc, do jakich inne wozy nie dałyby rady dotrzeć" - stwierdza komendant. Co więcej, pojazd wkrótce ma zastąpić wysłużone Mitsubishi L200, które nadal użytkowane jest przez stróżów prawa. Oczywiście jeżeli japoński pick-up przejdzie badania techniczne i mechanicy stwierdzą, że nadaje się do dalszej służby, pozostanie w parku maszynowym straży.